Vasemmistoliitto lähtee Lapin piirissä eduskuntavaaleihin täydellä 14 ehdokkaan listalla. Viimeisenä piirihallitus ehdokkaaksi torniolaisen koneistajan ja tehdastyöläisen Jouni Kurttion.
Puolueen tavoitteena on palauttaa Vasemmistolle viime vaaleissa menetetty kansanedustajan paikka Lappiin.
– Valtakunnalliset kannatuslukemamme ovat olleet jatkuvasti nousussa, joten vaalimenestykseen on kaikki edellytykset olemassa, toteaa Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtaja Juhani Hiltunen.
– Listamme on monipuolinen ja kattauksessa on tarjolla ehdokkaita erilaisista ikäryhmistä ja elämän osa-alueilta joka puolelta Lappia. Ehdokkaamme ovat olleet liikenteessä Lapin alueella jo pidemmän aikaa. Tästä on hyvä jatkaa vaalityötä nousujohteisesti kohti h-hetkeä.
Vasemmistoliiton ehdokkaat Lapin vaalipiirissä ovat tässä. (Ikä vaalipäivänä 18.4.2027).
Aho Henriikka, opiskelija, Rovaniemi (25)
Ekorre Sari, suunnittelija, kätilö, Kemi (59)
Fiskarholm Gabriel, opiskelija, Rovaniemi (30)
Ikonen Mari, projektityöntekijä, kulttuurituottaja (AMK), Rovaniemi (34)
Kannala Kari, asianajaja (eläkkeellä), Tornio (77)
Kilpeläinen-Tuoma Piia, opetustoimen ylitarkastaja, Pello (44)
Koivulehto Mikko, ammatillinen opettaja, Kemi (48)
Koskela Anna, sosionomi (AMK), Inari (43)
Kurttio Jouni, koneistaja, tehdastyöläinen, Tornio (62)
Masalin-Iivari, Sirpa, hyvinvointiyrittäjä, terapeuttisen taidetyöskentelyn ohjaaja, Kemijärvi (55)
Paananen Tuomas, ylioppilas, Kemi (21)
Parviainen Jonna, sairaanhoitaja (YAMK), Rovaniemi (43)
Puuronen Vesa, yhteiskuntatieteiden tohtori, professori emeritus, Rovaniemi (70)
Siivikko Jarmo, toimittaja, eläkeläinen, Inari (68)
Vasemmistoliiton Lapin piirin puheenjohtajana jatkaa keminmaalainen Juhani Hiltunen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Piia Kilpeläinen-Tuoma Pellosta ja toisena varapuheenjohtajana Tuomas Paananen Kemistä.