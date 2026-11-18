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Hämeen vasemmistoliitto lähtee eduskuntavaaleihin tavoittelemaan vaalivoittoa ja kahta kansanedustajan paikkaa. Täyden ehdokaslistan viimeistelevät hämeenlinnalainen Pirkko Juurus ja lahtelainen Anna-Maria Mitchell, joiden ehdokkuudet piirihallitus vahvisti kokouksessaan 17.11.

Juuruksen ja Mitchellin vaaliteemat ulottuvat varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja työelämästä maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja ympäristöön.

Hämeenlinnalainen Pirkko Juurus on koulutukseltaan sosionomi. Hänellä on kokemusta varhaiskasvatuksesta sekä työllisyys- ja kotouttamispalveluista.

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– Lähdin ehdolle tyytymättömyydestä nykyhallitukseen. Nyky-yhteiskunnassa huolestuttaa kasvava eriarvoistuminen ja kärkiteemani vaaleissa ovat varhaiskasvatus ja koulutus sekä työllisyys ja työelämäkysymykset, sanoo Juurus.

Lahtelainen Anna-Maria Mitchell on valtiotieteen maisteri. Hän toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueella aluevaltuutettuna ja Lahden kaupunginvaltuuston varajäsenenä.

– Lähdin hyvin pitkän pohdinnan jälkeen ehdolle, koska koin että voisin oman osaamiseni kautta tarjota tietoon pohjautuvia näkökulmia esimerkiksi maahanmuutosta, kotoutumispolitiikasta, työperäisestä hyväksikäytöstä tai ulkopolitiikasta, Mitchell kertoo.

– Muita ehdottoman tärkeitä teemoja minulle ovat ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen ja tietenkin talous- ja työllisyyskysymykset.

Aiemmin nimettyjä ehdokkaita ovat Atte Ahokas Jokioisilta, Hanna Aronen Forssasta, Sari Auvinen Hausjärveltä, Arttu Jokikota Hämeenlinnasta, Aino-Kaisa Pekonen Riihimäeltä, Anna Kaisa Kupiainen, Tuisku Laukka, Harri Pikkarainen ja Oskari Päätalo Lahdesta, Laura Repo Hollolasta, Tarmo Taavila Orimattilasta ja Satu Viksten Tammelasta.

– Olen erittäin tyytyväinen ehdokaslistan monipuolisuuteen ja alueelliseen edustavuuteen. Vaalit ratkaisee vaalityö. Ryhdymme siihen nyt innolla koko Hämeen alueella, jotta gallupien lupaama kannatus toteutuu myös vaaliuurnilla, toiminnanjohtaja Kaisa Vallavuori toteaa.

– Ensi kevään vaalit ovat mahdollisuus rakentaa Suomea, joka on reilu kaikille, ei vain harvoille.