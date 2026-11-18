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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mukaan lähipalveluiden alasajo ja sairastamisen kulujen jatkuva kasvattaminen vievät monilta suomalaisilta hoivan samalla kun suuret terveysjätit käärivät voitot.

Pekonen piti keskiviikkona eduskunnassa vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron sote-palveluita koskevassa välikysymyskeskustelussa.

– Ensi vuoden budjetissaan hallitus leikkaa sote-rahoitusta jälleen yli 200 miljoonalla eurolla. Tämä raha on pois suomalaisten terveydestä, vanhuspalveluista, lastensuojelusta ja monista muista välttämättömistä palveluista, joita hallitus on kerta toisensa jälkeen päättänyt heikentää, Pekonen sanoi.

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– Lähipalveluiden alasajo ja sairastamisen kulujen jatkuva kasvattaminen vievät monilta suomalaisilta tosiasiallisen oikeuden tarvitsemaansa hoitoon ja hoivaan.

“Satutin jalkani, mutta en käynyt ensiavussa, sillä kulut olisivat olleet pois vuokrasta tai ruoasta. Jalkani on edelleen kipeä. Epäilen, että se on murtunut. Minulla ei ole varaa käydä lääkärissä. Jos jotakin vakavampaa sattuisi ja minut vietäisiin tajuttomana sairaalaan, miten selviytyisin hoitokuluista?” Pekonen siteerasi erästä kokemusta.

Ensi vuonna voimaan tulevat ”Rydmanin hinnat” tarkoittavat lähes kaksinkertaisia terveydenhuollon asiakasmaksuja hallituskauden alkuun verrattuna. Hallituksen omassakin esityksessä todetaan tutkimustietoon viitaten, että pelkästään ensi vuoden asiakasmaksukorotukset vähentävät terveyskeskuksien lääkärikäyntejä arviolta viidellä prosentilla.

Pekosen mukaan hallituksen sote-politiikan voittajia ovat suuret terveysjätit, joita hallitus on palkinnut avokätisesti noin puolen miljardin euron uusilla Kela-korvauksilla. 2000-luvulla Suomeen on syntynyt yli sata uutta sote-miljonääriä.

Kokoomuksen ja terveysjättien pyöröovi näkyy

– Kokoomuksen ja terveysjättien välillä käyvä pyöröovi on tunnettu ilmiö. Se näkyy hallituksen politiikassa, ja se tulee kalliiksi suomalaisille veronmaksajille. Kaiken huipuksi hallitus esittää nyt hyvinvointialueiden oman palvelutuotannon velvotteen keventämistä, mikä uhkaa johtaa yhä kasvavaan riippuvuuteen terveysjäteistä ja sitä kautta jälleen kalliimpiin hintoihin, Pekonen sanoi.

Pekonen muistutti, että oikeistohallituksen vastuuttomalle sote-politiikalle on olemassa vaihtoehto.

– Terveysmarkkinoiden keskittymiseen on puututtava, ja hyvinvointialueilta on edellytettävä riittävää omaa palvelutuotantoa. Voitontekoa ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla tulee rajoittaa voimakkaasti, Pekonen vaati.

– Verorahat on käytettävä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseen, ammattilaisten palkkaamiseen ja työolojen parantamiseen – ei suuryritysten kasvaviin voittoihin.

Pelkästään viime vuonna hyvinvointialueet joutuivat irtisanomaan yli 1300 hoitajaa ja muuta sote-ammattilaista.

– Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen: ”Orpon hallitus on romuttanut julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä nostanut sairastamisen kuluja tavalla, joka vaarantaa suomalaisten yhdenvertaisen oikeuden tarvitsemaansa hoitoon. Tästä syystä eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta”, Pekonen päätti.