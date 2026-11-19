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SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta koki helpotusta siitä, että hän puhui torstaina viimeistä kertaa järjestön edustajistossa Orpon-Purran hallituskaudella.

– Eduskuntavaalit ovat noin viiden kuukauden päästä ja eri puolilla ammattiyhdistysliikettä tehdään jo ankarasti työtä sen eteen, että valta ensi keväänä vaihtuu. Ja että se vaihtuu sellaisille poliittiselle puolueille ja voimille, jotka lopettavat nykyhallituksen palkansaajia työttömiä ja ammattiyhdistysliikettä kurjistavan ja kurittavan politiikan, Eloranta sanoi.

Nykyistä hallitusta hän nimitti laitaoikeistolaiseksi kuvatukseksi. Sen politiikka ”on ajanut Suomen talouden suohon, työttömyyden Euroopan korkeimmaksi, kuluttajien luottamuksen lattiasta läpi ja palkansaajien aseman ahtaammalle kuin yksikään hallitus vuosikymmeniin”.

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– Työnantajien toiveiden perässä juokseminen on tuottanut sellaisen julkisen talouden tilan, taloudellisen aneemisuuden ja työmarkkinaepäluulon, jonka siivoamiseen menee aikaa ja energiaa. Kuinka kohdallaan onkaan tämän hallituksen jäljiltä kokoomuksen viime vaalien aikainen slogan – ”Kukahan tämänkin sotkun siivoaa”, Eloranta maalaili.

Hänen mukaansa sen siivoaa vain hallitus, joka ottaa tavallisen ihmisen arjen parantamisen ja tavallisen duunarin aseman vahvistamisen politiikan ykköstavoitteeksi.

– Elinkeinoelämän ja yritysten toiveiden täyttäminen ei kansakuntaa pelasta. Se on nähty. Se on koettu. Se saa mennä.

Suunta on käännettävä

Puheenjohtaja sanoi sak:laisen ay-liikkeen satsaavan aikaa, energiaa, ihmisiä ja rahaa, jotta palkansaajien asemaa tuntevia ehdokkaita saadaan päättäjiksi, jotta duunarien etuja ajavia ehdokkaita äänestetään, jotta uudessa hallitusohjelmassa on kirjattuna meille tärkeitä, välttämättömiä uudistuksia.

– Meidän on pidettävä puolemme. Työmarkkinoilla sopiminen on saatava tasapainoon. Työnantajien vallan, voiman ja aseman vahvistaminen on mennyt liian pitkälle ja suunta on käännettävä. Lakko-oikeuden rajoitukset estävät aidon ammattiyhdistystoiminnan ja tasapainon aikaansaamisen neuvottelutilanteissa.

Työnantajapuolen Pro Markkinatalous jakaa vaaleissa mieleisilleen ehdokkaille ennätysmäiset kaksi miljoonaa euroa. Elorannta sanoi työnantajien toivovan rahoilleen myös vastineena uusia heikennyksiä tällä vaalikaudella tehtyjen jatkoksi.

Esimerkkeinä hän mainitsi arkipyhien vähentämisen sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten heikentämisen.

Sopiminen tasapainoon

SAK:laisella ay-liikkeellä on oma lista tarpeellisista uudistuksista työmarkkinoille. Eloranta nosti työmarkkinoiden sopimisen saamisen tasapainoon ja työelämän turvan ja tasa-arvon lisäämisen. Sosiaaliturvaa on kohennettava ja yhteiskunnan turvaverkkoja parannettava.

Nyt on myös aika laittaa vihdoin kuriin työmarkkinarikollisuus.

– Pieniä edistysaskeleita on tämän hallituksen aikana asian tilan kohentamiseksi tehty, mutta kokonaisuus jää pakkaselle, kun otetaan huomioon muut työelämään tehdyt heikennykset. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen työmarkkinarikollisuuden torjuntaohjelman, hän vaati.