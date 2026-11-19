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Presidentti Alexander Stubb hehkutti Suomeen tehtyjä datakeskusinvestointeja Slush-tapahtuman pääpuhujana keskiviikkona.

– Mielestäni datakeskuksissa pätee enemmän on enemmän, Stubb sanoi.

Hän piti datakeskusten kritisointia muutosvastarintana.

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Presidentin mukaan puhdas sähkö, kantaverkko ja kriittiset mineraalit tekevät Suomesta tekoälyajan voittajan, mutta vain jos infrastruktuuria uskalletaan rakentaa massiivisesti.

– Jos Googlen, Microsoftin, Anthropicin tai OpenAI:n kaltaiset yritykset näkevät, että täällä on keskittymä ja osaamista, he tulevat tänne, Stubb tyrmäsi epäilyt datakeskusinvestointien hyödyistä Suomelle.

Stubbin puheita ja tekemisiä ei ole juuri kritisoitu Suomessa hänen presidenttikautensa aikana. Datakeskusten yksipuolinen hehkutus kuitenkin nostatti ihmetystä. Vasemmistoliiton meppi Li Andersson kommentoi Irlannista käsin Stubbin puhetta hämmästyttävän naiiviksi.

”Stubb, joka on kansainvälisesti pyrkinyt profiloitumaan tekoälyn sääntelyn puolustajana, ohittaa nyt kaikki tähän keskeiseen tekoälyinfrastruktuuriin liittyvät kysymykset, kuten datakeskusten vaikutukset sähkön kulutukseen, hintaan ja riittävyyteen sekä vedenkulutukseen, metsien käyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen”, Andersson kirjoitti Facebookissa.

Hänen mukaansa kysymys on pohjimmiltaan siinä, mitä hyötyä Suomelle syntyy toimimisesta datavarastona ja infrastruktuurin tarjoana yhdysvaltalaisille jättiyrityksille, joiden toiminta on kaiken lisäksi räikeässä ristiriidassa demokraattisten perusarvojemme kanssa.

Älkää toistako meidän virheitämme

Irlannissa datakeskukset ovat Anderssonin mukaan yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä. Irlanti on monessa mielessä ollut testialusta datakeskuksille.

Anderssonin mukaan suuret yhdysvaltalaiset teknojätit pitävät verotuksellisista syistä eurooppalaiset päämajansa Irlannissa, ja ovat siksi onnistuneet ajamaan datakeskushankkeita sinne.

”Datakeskukset syövät tällä hetkellä melkein neljänneksen kaikesta Irlannin sähkönkulutuksesta. Paikalliset tutkijat painottivat meille, miten datakeskusbuumi käytännössä on vienyt tilaa muilta infrastruktuuri-investoinneilta. Samalla pääomalla, jolla maahan on rakennettu datakeskuksia, olisi esim vuosina 2019–2024 saanut tehtyä 50 000 uutta kotia asuntokriisin riivaamassa maassa. Viesti on: älkää toistako meidän virheitä”, Andersson kommentoi.

Riittääkö sähkö?

Suomeen on suunnitteilla ainakin 145 datakeskusta. Fingrid on arvioinut sähkön kokonaiskulutuksen kasvavan noin 40 prosenttia, jos kaikki liittymissopimuksen tehneet hankkeet toteutuvat. VTT puolestaan on arvioinut, että vuonna 2030 datakeskukset voivat viedä jopa viidenneksen Suomen sähköstä. Vielä tänä syksynä osuus on ollut muutaman prosenttiyksikön luokkaa.

”Tämä on hurja nousu lyhyessä ajassa”, Andersson kirjoitti.

”Kukaan ei tällä hetkellä tunnu kantavan vastuuta siitä, mitä tämä kehitys kokonaisuudessaan tulee Suomelle tarkoittamaan. Pääministeri ja presidentti toivottavat datakeskukset tervetulleiksi, mutta mitään laajempaa visiota tai elinkeino- ja teknologiapoliittista suunnitelmaa heillä ei ole tarjota.”

Anderssonin mielestä investoinneille on asetettava selkeät ehdot ja ylärajat. Datakeskusinfrastruktuurin osalta on panostettava eurooppalaisiin palveluntarjoajiin.

”Tarvitsemme enemmän teknologista omavaraisuutta, jotta emme kasvata riippuvuuttamme yhdysvaltalaisesta teknologiasta ja muutaman globaalin teknologiayhtiön vallasta.”

Kuka hyötyy?

Kansanedustaja Veronika Honkasalo kommentoi, että Stubb näyttää elävän aivan eri todellisuudessa kuin monet suomalaiset.

”Kun yhä useampi kysyy, kuka hyötyy datakeskuksista, riittävätkö sähkö, säilyykö kallisarvoinen luonto, saadaanko verotuottoja datakeskusten valtavaan hintaan nähden, Stubb kuittaa huolet sanomalla käytännössä, että ´enemmän on enemmän`. Mitä ihmettä?”, Honkasalo kirjoitti.

Hänen mukaansa tavalliset suomalaiset näkevät datakeskusten vievän valtavia määriä energiaa, kuormittavan sähköverkkoa ja tuovan pysyviä työpaikkoja vain rajallisesti. Moni on huolissaan, että datakeskusten voitot vain valuvat ulkomaisille pääomasijoittajille ja todella moni on järkyttyneenä seurannut Googlen laittomia hakkuita datakeskuksen tieltä Muhoksella eikä halua enää mitään vastaavaa Suomeen.

”Silti presidentti uskoo, että mitä enemmän datakeskuksia rakennetaan, sitä parempi kaikille.”

”Tämä paljastaa huolestuttavan kuilun vallan huipulla olevan eliitin ja kansalaisten välillä. Siinä missä ihmiset kysyvät, mitä hyötyä Suomi todella saa miljardiluokan teknologiayhtiöiden palvelijana toimimisesta, Stubb puhuu datakeskuksista kuin itseisarvoisena menestyksen mittarina.”