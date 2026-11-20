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Kysymys eläkkeiden leikkaamisesta yhtenä ensi vaalikauden sopeutuskeinona kuumensi tunteita SAK:n vaalitentissä perjantaina. Koko tentin voi katsoa SAK:n verkkosivuilla.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta ja muilta tenttiin osallistuneilta kysyttiin, pitäisikö eläkemenoihin tehdä ensi vaalikaudella vähintään miljardin euron suuruinen sopeutus. Kyllä, vastasivat kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät.

Kokoomuksen leikkauslistassa on kahden miljardin euron säästö työeläkkeistä, mutta puolue ei ole kertonut, miten se tehtäisiin. Kokoomus odottaa, että kolmikanta etsii keinot.

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Mitään selvyyttä asiaan ei saatu kokoomusta tentissä edustaneelta työministeri Matias Marttiseltakaan. Hänkin viittasi kolmikantaan, koska se on ennenkin löytänyt ratkaisut.

Maksussa oleviin eläkkeisiin kokoomus ei halua puuttua, Marttinen rajasi. Ainoa konkreettisena keinona hän mainitsi tutkintoihin ja työttömyysturvaan liittyvät palkattomat jaksot.

– Kyllä näitä tapoja löytyy.

Kokoomuksen linja on aika solmussa, kommentoi vihreitä edustanut Saara Hyrkkö. Se tarkoittaa, että nuoret joutuvat kantamaan suurimman taakan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela piti kokoomuksen linjaa ”totaalisena bluffina”.

– Eihän sitä saada kasaan, ellei kosketa nykyisiin eläkkeisiin. Se ei ole mahdollista. Nämä työministerin luettelemat keinot eivät tule voimaan ensi vaalikaudella. Ne ovat pidemmän aikavälin ratkaisuja, jotka rokottavat nimenomaan nuorilta.