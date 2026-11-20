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Vuosi sitten Suomi ohitti Espanjan EU:n korkeimman työttömyyden maana. Kärkipaikka on pysynyt hallussa siitä asti.

Mutta ei siinä kaikki. Suomessa on myös kehittyneiden maiden OECD:n korkein nuorisotyöttömyys. Syyskuussa viidennes alle 24-vuotiaista nuorista oli työttömänä. Kakkoseksi jäi Chile.

Työttömiä nuoria on noin 80 000. Hallituksen kehittämän työllistymissetelin piti tuoda apua heidän tilanteeseensa. Helsingin Sanomat kertoi äsken, että setelin avulla on tehty noin 1 400 työsopimusta.

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Nuorisotyöttömyys nousi eduskunnan kyselytunnin pääaiheeksi torstaina.

– Nuorisotyöttömyys on noussut neljässä vuodessa yli seitsemällä prosentilla, ja se tarkoittaa tällä hetkellä siis noin 80 000:ta työtöntä nuorta, joista neljäsosa on pitkäaikaistyöttömiä. Tämän tilanteen pitäisi olla kansallinen hätätila, koska kyseessä on erityisen vahingollinen työttömyyden laatu yhteiskunnallisesti ja yksilöiden kannalta, vasemmistoliiton Jessi Jokelainen sanoi.

Vasemmistoliitto on esittänyt esimerkiksi uutta nuorisotakuuta, jossa nuorelle tarjottaisiin työtä, opiskelua tai vastaavaa palvelua kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Jokelainen kysyi työministeri Matias Marttiselta (kok.), miten työantajat saataisiin käyttämään työllistymisseteliä enemmän.

Orpo: Päästiinpä työvoimapulasta

Marttinen vastasi, että Suomessa on paljon sellaisia työnantajia, jotka eivät välttämättä edes halua hakea minkään kaltaista julkista tukea työllistääkseen taas uusia työntekijöitä. Lisäksi mikään yksittäinen toimenpide ei ratkaise tilannetta.

Marttinen vetosi jälleen kerran hallituksen tekemiin työmarkkinauudistuksiin. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) piti myönteisenä, ettei Suomessa ole enää työvoimapulaa, joka vallitsi monilla aloilla vielä muutama vuosi sitten.

Orpon mukaan työttömyys ei ole laskenut, koska ”Suomen talous ei ole kasvanut, työpaikkoja ei ole syntynyt, nuoret eivät ole saaneet siihen odotettuun tahtiin niitä uusia työpaikkoja”.

– Mutta nyt on oikeasti tapahtunut käänne, Orpo väitti.

Timo Furuholmin (vas.) mukaan nuoret miehet korostuvat toimeentulotuen saajissa.

– 20–24-vuotiaat miehet olivat viime vuonna suurin yksittäinen toimeentulotukea saanut ryhmä. Myös toimeentulotuen perusosan alentamisuhan piirissä miehet ja nuoret ovat vahvasti edustettuina. Tässä joukossa on monia, joilla ei ole työtä eikä muuta ensisijaista etuutta ja joiden ongelmat eivät ratkea sillä, että viimesijaista toimeentuloa leikataan.