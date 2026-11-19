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SDP:n kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on joutunut räikeän maalituksen kohteeksi krisitoituaan eduskunnassa keskiviikkona hyväksyttyä niin sanottua käännytyslakia. Perussuomalaisten meppi Sebastian Tynkkynen nimitti Razmyaria ”afkaanimuslimiksi” ja Troijan hevoseksi.

Sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan päivityksessä Tynkkynen kirjoitti lisäksi, että Nasimasta on päästävä eroon mahdollisimman pian.

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Razmyariin kohdistuva puhe on alhaista ja täysin hyväksymätöntä, vastasi SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

”Nasima on joutunut vihan kohteeksi koko poliittisen uransa ajan. Silti hän on joka kerta noussut puolustamaan sitä, minkä varaan Suomea on rakennettu: tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta”, Lindtman kirjoitti Facebookissa.

Hän kysyy, hyväksyykö perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tällaisen puheen.

”Purralla on korkea aika kertoa, että onko perussuomalaisissa mitään rajaa ihmisryhmiä vastakkain asettavien puheiden kanssa?”

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo laajentaa asian koko perussuomalaisen puolueen luonteeseen.

”Minua kritisoidaan monesti siitä, kun käytän perussuomalaisista nimitystä parlamentaarinen äärioikeisto. Ihmettelen tätä kritikkiä, kun tästä on näyttöä yllinkyllin, kiinteistä yhteyksistä eduskunnan ulkopuolella toimiviin äärioikeistolaisiin liikkeisiin, äärioikeistolaisten salaliittoteorioiden levittämisestä, äärioikeistolaisen ajattelun normalisoimisesta osaksi parlamentaarista politiikkaa jne jne”, Honkasalo kirjoitti.

Hänen mukaansa yksi äärioikeiston piirre on myös se, että poliittisten vastustajien oikeudet kiistetään ja kyseenalaistetaan.

”Oppositiopoliitikon kehottaminen poistumaan Suomesta siksi, että hän kannattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja ihmisoikeuksia on todella räikeä hyökkäys koko demokraattista järjestelmää ja liberaalin demokratian periaatteita kohtaan. Toivoisin, että jokainen ymmärtäisi tämän.”

”Tässä ei ole kyse vain täysin tuomittavasta ja vastenmielisestä hyökkäyksestä yksittäistä kansanedustajaa kohtaan vaan myös hyökkäyksestä koko meidän demokraattista järjestelmää kohtaan.”

Honkasalo kysyy, jälleenkö kokoomus ja RKP vain seuraavat tilannetta sivusta kun heidän vahtivuorollaan parlamentaarisen äärioikeiston on annettu normalisoitua Suomessa ja toiminta raaistuu koko ajan.

Razmyarille Honkasalo toivottaa ”jälleen kerran valtavasti voimia, tukea ja lämpöä”.