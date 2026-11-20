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SAK:n perjantaina järjestämän vaalitentin ensimmäiset aplodit sai vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela. Koskela puhui työssä jaksamisesta. Hän sanoi hallituksen romuttaneen työntekijöiden oikeuksia koko kautensa ajan, ja sitä kautta myös työssä jaksamista.

– Siksi ajattelen, että ensi vaalikaudella hallitusohjelmaan pitäisi kirjata esimerkiksi järjestäytymisasteen nostaminen. Se on konkreettinen keino siihen, että työntekijöillä on enemmän vipuvartta silloin kun neuvotellaan työehdoista ja niistä tavoista, jotka vahvistavat työssä jaksamista. Ja silloin, kun neuvotellaan esimerkiksi palkoista.

– Nämä ovat niitä asioita, joita jokaisen eduskuntapuolueen pitäisi puolustaa, ja joita on romutettu systemaattisesti tällä hallituskaudella.

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Yksi konkreettinen esimerkki järjestäytymisasteen romuttamisesta on ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poistaminen, Koskela sanoi. Vasemmistoliitto on esittänyt sen palauttamista 200-prosenttisesti. Se vahvistaisi myös palkansaajien ostovoimaa.

Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttamista kannattivat tentissä Koskelan lisäksi vain SDP:n Antti Lindtman ja vihreiden Saara Hyrkkö.

Kuka huutaa tulipunaisena?

Vaalitentissä esiteltiin SAK:n tuoretta tilastoa, jonka mukaan duunariammateissa työskentelevien suosituin puolue on SDP 20 prosentin kannatuksella, perussuomalaiset kakkonen 15:llä ja vasemmistoliitto kolmas 12 prosentilla.

Lindtman sanoi, että seuraavalla vaalikaudella on aika lopettaa palkansaajien kyykyttäminen.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä yrittäjä ja palkansaaja eivät ole toistensa vastustajia.

– Keskimääräistä suomalaista työntekijää kiinnostaa se, että hän saa palkkaa, maksaa kohtuullisesti veroja, hänen veronsa käytetään järkevästi. Veroeuroja ei lapeta esimerkiksi maan ulkopuolelle. Hän kokee hyötyvänsä maksamistaan veroista.

Sen sijaan Purran keskimääräistä työntekijää ei kiinnosta ”tulipunainen vastustaminen Senaatintorilla, kun puhutaan uudistuksista, joita sosialidemokraatit ovat saaneet aikaan muissa maissa”.

Minja Koskela piti Purran väitettä siitä, että ei aseteta työnantajia ja palkansaajia vastakkain, täysin käsittämättömänä.

– Kun sitä tämä hallitus nimenomaisesti on tehnyt. Te olette antaneet etuja ainoastaan työnantajille. Työntekijät on unohdettu näissä talkoissa täysin.

Mitä tulee tulipunaiseen huutamiseen torilla, Koskela muistutti Purran itse huutaneen torilla, että menkää töihin.