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SDP aikoo esittää yli miljardin euron säästöjä sote-palveluihin ensi vaalikaudella, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan SDP:n puoluehallitus käsitteli torstaina kansanedustaja Aki Lindénin johdolla valmisteltuja ehdotuksia, joilla tavoiteltaisiin yhteensä noin 1,2 miljardia euron säästöjä.

Lindén sanoo lehdelle, ettei kysymys ole leikkauspaketista, vaan tarkoituksena on hillitä menojen kasvua miljardilla eurolla tuottavuutta parantavilla toimenpiteillä vuoteen 2030 mennessä. Rahoitus kasvaa silti kolme miljardia euroa.

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Perjantaina iltapäivällä julki tullut demarien aloite herätti hämmennystä muissa puolueissa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen piti SDP:n toimintaa irvokkaana.

Pekosen mukaan demarit arvostelivat keskiviikkona puheissaan oikeistohallituksen leikkauksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Saman viikon perjantaina he sitten esittävät ensi kaudelle vieläkin suurempia leikkauksia hyvinvointialueille oikeistohallituksen leikkausten päälle.

”Nämä summat ovat järisyttäviä!” Pekonen jatkoi, ja täsmensi niiden vastaavan noin 20 000 sote-ammattilaisen palkkakustannuksia.

Pekosen mukaan ensi vaalikaudella ei ole näköpiirissä taikatemppuja, joilla soten rahoitusta voitaisiin leikata heikentämättä palveluita ja irtisanomatta henkilöstöä.

”Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät toimi ilman riittävää rahoitusta. Tarvitaan poliittista tahtoa ja arvovalintoja etsiä sopeutustoimet muualta kuin sotesta!”

Vasemmistoliitto esittelee maanantaina oman budjettivaihtoehtonsa ensi vuodelle.

– Ohhoh! Aikamoinen suunnanmuutos kaikkien näiden vuosien jälkeen, ihmetteli kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

.– SDP on kauhistellut hallituksen sote-säästöjä ja antanut ymmärtää, että palvelut voisi turvata ilman vaikeita päätöksiä. Nyt puolueen omalta valmistelupöydältä löytyy yli miljardiluokan säästölista. Vuosien syytösten jälkeen tämä on melkoinen yllätys.

– Kun hallitus hillitsee menojen kasvua, SDP puhuu leikkauksista. Kun SDP itse tekee samaa, kyse onkin tuottavuudesta ja menojen kasvun hillinnästä. Suomalaisille pitäisi pystyä perustelemaan, miksi sama asia muuttuu hyväksyttäväksi heti, kun ehdottajan puoluekirja vaihtuu.