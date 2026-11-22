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Kun Datinakhalin kyläläiset saivat heinäkuussa varoituksen nousevasta merivedestä, he kiirehtivät korjaamaan tulvapenkereen heikentynyttä kohtaa, ja kylä pelastui tulvalta.

Sama penger vaurioitui pahoin Amphan-syklonissa vuonna 2020 ja Yaas-syklonissa vuonna 2021. Tuolloin Lounais-Bangladeshissa, Satkhiran piirikunnassa sijaitsevan kylän asukkaita ei varoitettu ajoissa, ja myrskyt aiheuttivat laajoja vahinkoja.

Bangladeshin rannikolla vuorovesitulvat ovat jokavuotinen uhka. Monsuunikaudella korkealle nouseva merivesi murtaa tulvapenkereitä tai vyöryy niiden yli. Vesi tuhoaa koteja, omaisuutta ja viljelyksiä. Monet perheet ovat menettäneet koko toimeentulonsa ja joutuneet muuttamaan pois kotiseudultaan.

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Tekoäly ennustaa, missä tulvapenger voi murtua

Bangladeshissa kehitetty Surf IT – ennustusjärjestelmä pystyy varoittamaan tulvista jopa kolme päivää etukäteen.

Aiemmin maan syklonivaroitukset ovat koskeneet lähinnä satamia tai laajoja alueita. Ne eivät ole kertoneet tarkasti, missä merivesi nousee vaarallisen korkealle tai mitkä kylät voivat jäädä tulvan alle.

Uusi järjestelmä yhdistää tekoälyä, tietoja säästä ja veden korkeudesta sekä paikallisten asukkaiden kokemuksia. Se hyödyntää myös tietoja vuorovedestä, lämpötilasta ja tuulen nopeudesta. Mallin kehittämisessä on käytetty Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen sääennustusjärjestelmistä saatuja kokemuksia.

Jokivarsille asennetut anturit seuraavat veden korkeutta jatkuvasti. Myös tulvapenkereiden kunto on kartoitettu, jotta järjestelmä voi arvioida niiden kestävyyttä ja mahdollisia murtumakohtia.

Tietojen perusteella laaditaan karttoja alueista, jotka voivat jäädä tulvan alle. Näin meteorologit ja viranomaiset voivat tehdä päätöksiä ajoissa.

Ympäristöasiantuntija Sharif Jamil korostaa, että pelkkä syklonien ennustaminen ei riitä rannikkoalueiden riskien hallintaan. Ihmishenkien ja omaisuuden suojelemiseksi on tiedettävä tarkasti, missä tulva iskee, kuinka korkealle vesi nousee ja mitkä alueet ovat vaarassa jäädä veden alle.

– Jos tällainen tieteelliseen tietoon perustuva järjestelmä saadaan tehokkaasti käyttöön, ihmiset voidaan evakuoida ajoissa. Myös tulvapenkereiden suojaaminen ja paikallishallinnon päätöksenteko voivat perustua aiempaa tarkempiin arvioihin.

Järjestelmää kokeiltiin kesä–syyskuussa 2026. Tuona aikana sen avulla annettiin varoituksia 25 paikassa. Järjestelmän ennusteiden tarkkuus on noin 98 prosenttia. Tavoitteena on parantaa tarkkuutta edelleen.

Surf IT -hankkeen teknisen ryhmän johtajan, North South -yliopiston ympäristötieteiden ja ympäristöjohtamisen professorin Md Jakariyan mukaan järjestelmää tarvitaan myös silloin, kun alueella ei riehu suuri myrsky.

– Yksi hankkeen tavoitteista on vähentää suurten syklonien lisäksi myös säännöllisesti esiintyvien poikkeuksellisen korkeiden vuorovesien ja pienten hyökyaaltojen aiheuttamia vahinkoja. Rannikkokylien asukkaat kärsivät usein myös silloin, kun valtiolta ei saada merkittävää apua.

Jakariyan mukaan järjestelmän vahvuus on siinä, että teknologia yhdistetään paikallisten ihmisten pitkäaikaiseen kokemukseen ja perinnetietoon.

Varoitus saapuu tavalliseen matkapuhelimeen

Uuden järjestelmän tärkeimpiä tavoitteita on saada varoitukset perille myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville rannikon asukkaille.

Monimutkaiset sää- ja vedenkorkeustiedot muutetaan helppotajuisiksi varoituksiksi digitaalisen seurantajärjestelmän avulla. Viestit lähetetään paikallisilla kielillä joko tekstiviesteinä tai automaattisina äänipuheluina. Niiden vastaanottamiseen riittää tavallinen matkapuhelin.

Tällä hetkellä järjestelmä kattaa noin puoli miljoonaa ihmistä 20 paikallishallintoalueella Lounais-Bangladeshissa.

Järjestelmän kehittämistä johtaa bangladeshilainen kansalaisjärjestö Uttaran. Mukana ovat myös kansainvälinen Action Against Hunger -järjestö ja North South -yliopisto.

Teknistä tukea tarjoavat Bangladeshin ilmatieteen laitos BMD, tulvaennuste- ja varoituskeskus FFWC, vesivarojen kehittämisviranomainen BWDB sekä katastrofien hallinnasta vastaava virasto DDM. Hanketta rahoittaa kansainvälinen kehitystutkimuskeskus IDRC.

Tavoitteena on siirtää järjestelmä myöhemmin valtion käyttöön osaksi Bangladeshin kansallista katastrofien ennustusjärjestelmää. Uttaran-järjestön ohjelmajohtajan Zahid Amin Shaswatin mukaan neuvottelut ennustusmallin käyttöönotosta valtion kanssa ovat käynnissä.

Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa

Bangladeshissa syklonit, tulvat ja helleaallot ovat kasvava uhka. Erityisesti rannikon köyhät ja heikossa asemassa olevat yhteisöt kärsivät korkeiden vuorovesien aiheuttamista vahingoista.

Saksalaisen Germanwatch-järjestön uusimmassa pitkän aikavälin ilmastoriski-indeksissä Bangladesh on maailman haavoittuvimpien maiden joukossa sijalla 13.

Sisäistä pakolaisuutta seuraavan Internal Displacement Monitoring Centren (IDMC) ja muuttoliikettä tutkivan Refugee and Migratory Movements Research Unitin (RMMRU) yhteistutkimuksen mukaan Bangladeshissa yli 21 miljoonaa ihmistä joutui siirtymään kotiseudultaan syklonien, tulvien ja hyökyaaltojen vuoksi vuosina 2008–2025.

Elokuun lopussa 2026 julkaistun YK:n raportin mukaan yli 14 miljoonaa ihmistä Etelä-Aasian suistoalueilla on vaarassa menettää kotinsa merenpinnan nousun vuoksi. Heidän asuinalueensa voivat jäädä pysyvästi veden alle. YK:n tavoitteena on, että kaikilla maailman ihmisillä olisi käytössään varhaisvaroitusjärjestelmä vuoteen 2027 mennessä.