YK:n ilmastokokous COP31 Turkin Antalyassa venyi ennätyksellisen pitkäksi ja päättyi ilman sopimusta fossiillisista polttoaineista luopumisesta. YK varoitti syksyllä, että maapallon lämpeneminen 1,5 asteen verran on väistämätöntä.
Ilmastokokouksen viimeisenä päivänä osapuolille esiteltiin luonnos päätöslauselmasta, joka olisi huomioinut 1,5 asteen tavoitteen ylityksen mutta jättänyt mainitsematta fossiiliset polttoaineet ilmastokriisin keskeisenä syynä.
Esimerkiksi Euroopan unioni, Suomi, Panama, Marshallinsaaret ja Norja kieltäytyivät hyväksymästä ehdotettua päätöslauselmaa loppuistunnossa. Hyväksyminen olisi edellyttänyt yksimielisyyttä.
Ympäristöjärjestö Greenpeacen kokousdelegaation puheenjohtaja Jaspen Inventor kertoo, että mutta öljyn- ja kaasuntuottajamaat vesittivät neuvotteluja ja halusivat poistaa fossiiliset päätöslauselmasta.
– Neuvotteluiden estäminen tällä tavoin on törkeää. Jatkamme kamppailua oikeudenmukaisen siirtymän ja uusiutuviin perustuvan tulevaisuuden puolesta, sekä ilmastokokouksissa että niiden ulkopuolella, Inventor sanoo tiedotteessa.
Hän kuvaa kokouksen lopputulosta valtavaksi pettymykseksi:
– Tulimme ilmastokokoukseen lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön, emme myöntämään niille jatkoaikaa.
Järjestön Tyynenmeren-toimiston johtaja Shiva Gounden pettyit Australian yhteispuheenjohtajuuteen Turkin kanssa.
– Tilanteen kiireellisyyden ymmärtänyt, vahva puheenjohtajamaa ei olisi antanut kokouksen epäonnistua. Australia ei ole täyttänyt lupauksiaan Tyynenmeren maille, Gounden sanoo tiedotteessa.