Eduskunta keskustelee tänään iltapäivällä oppositiopuolueiden varjobudjeteista. Ei tarvita olla kummoinenkaan ennustaja, kun voi olettaa, että hallituspuolueet rusikoivat erityisesti SDP:n vaihtoehtoa sydämensä kyllyydestä.
Esimakua on jo saatu. Erityisesti viestipalvelu X:ssä kokoomuslaiset ilakoivat demarien kääntäneen takkinsa sille koko vaalikauden keskeisissä kysymyksissä. SDP on vastustanut sosiaaliturvan leikkauksia niin kuin vasemmistoliittokin. Toisin kuin vasemmistoliitto, demarit eivät omassa vaihtoehdossaan peruisikaan niitä kuin marginaalisesti.
”SDP hyväksyy lähes kaikki hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset omassa vaihtoehtobudjetissaan, vaikka se on kritisoinut hallitusta turvaverkkojen romuttamisesta ja jokaisesta yksittäisestä sosiaaliturvamuutoksesta koko hallituskauden ajan”, kommentoi pian vanhempainvapaalta sosiaaliturvaministeriksi palaava Sanni Grahn-Laasonen.
Hänen mukaansa takinkääntö on liian pieni sana SDP:n linjasta. Oikea on petos kaikkia niitä suomalaisia kohtaan, jotka ovat uskoneet, että ”kaiken voi tehdä reilummin”.
Myös SDP:n vaihtoehtobudjetin tulonjakovaikutukset herättävät huomiota. Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan se nimittäin lisäisi pienituloisuutta lähes 18 000 henkilöllä. Se on 736 enemmän kuin hallituksen budjettiesityksen vaikutus.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela hämmästeli tiistaina SDP:n alentavan jopa 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien verotusta. Esimekiksi ansiosidonnaista päivärahaa saavien työttömien tulot sen sijaan putoaisivat.