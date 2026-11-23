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Farwiza Farhanin silmät syttyvät, kun hän alkaa puhua Leuserin sademetsäalueesta Indonesian Sumatran saarella.

Indonesian metsiä on tuhottu laajalti, mutta Leuserin 2,7 miljoonan hehtaarin laajuinen metsäalue on säilynyt pitkälti yhtenäisenä. Alueeseen kuuluu kansallispuisto, luonnonvaraisten eläinten suojelualueita, suojeltuja metsiä ja muussa käytössä olevia maa-alueita. Indonesiassa se on määritelty kansallisesti strategisesti merkittäväksi alueeksi.

– On harvinaista, että näin laaja alue on säilynyt yhtenäisenä, vaikka rakentajat tunkeutuvat sinne jatkuvasti ja kaventavat tiikerien, norsujen, sarvikuonojen ja orankien elinympäristöjä, Farhan sanoo.

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Leuser on yksi harvoista jäljellä olevista alueista, joilla kaikki nämä eläimet elävät edelleen.

– Leuser on yhä olemassa, ja sen eläimistö voi hyvin. Juuri siksi tämä alue on niin uskomattoman erityinen, Farhan sanoo.

Metsän tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla. Leuserin alueella elää uhanalaisia eläimiä, joiden elintila pienenee metsien raivaamisen seurauksena.

– Jos emme toimi, ajamme nämä eläimet yhä lähemmäs sukupuuttoa. Tiikereitä on jäljellä alle 250 ja sarvikuonoja arviolta vain sata.

Kansainvälisesti palkittu ympäristöaktivisti Farwiza Farhan johtaa Forest, Nature & Environment Aceh -järjestöä (HAkA), joka suojelee ja ennallistaa Leuserin metsiä sekä osallistaa paikallisia mukaan suojelutyöhön.

Farhan on saanut työstään muun muassa David Rockefeller Bridging Leadership Award- ja Whitley Gold Award -palkinnot vuonna 2026. Lisäksi Time-lehti nosti hänet vuonna 2022 sadan nousevan vaikuttajan TIME100 Next -listalle.

Meribiologista tuli metsien puolustaja

Farhan ei alun perin suunnitellut uraa metsien suojelijana. Hän rakasti vedenalaista maailmaa, kouluttautui meribiologiksi ja halusi suojella meriä.

Vuonna 2007 hän palasi Acehin syrjäiselle Pulau Wehin saarelle, jossa oli ensimmäisen kerran ihastunut merenalaiseen luontoon. Näky oli järkyttävä.

– Vuonna 2007 näin Acehin syrjäisellä Pulau Wehin saarella ensimmäistä kertaa, miten El Niño oli tuhonnut kokonaisen koralliriutan. Tunsin itseni voimattomaksi, hän muistelee.

Kokemus sai Farhanin pohtimaan, voisiko hän saada enemmän aikaan suojelemalla metsiä.

– Ehkä metsien suojeleminen olisi helpompaa, hän ajatteli.

Farhan sai työpaikan valtion metsähallinnosta ja Leuserin ekosysteemin hallintoviranomaiselta. Hän kuvitteli pääsevänsä työskentelemään luonnossa, mutta todellisuus oli toinen.

– Halusin vain tehdä luonnonsuojelutyötä. Kuvittelin juoksentelevani ympäriinsä puiden latvustojen varjoissa, osallistuvani partiointiin ja tarkkailevani luonnonvaraisia eläimiä. Todellisuudessa olin jumissa työpöydän ääressä tietokone edessäni!

Työhön kuului kokouksia, alueidenkäytön suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia. Ne opettivat Farhanille, miten taloudelliset intressit ja poliittiset päätökset vaikuttavat metsien kohtaloon.

Hän huomasi myös, että metsiä suojelemaan palkatut ihmiset saattoivat päätyä edistämään niiden tuhoamista.

Kun Leuserin ekosysteemin hallintoviranomainen lakkautettiin, Farhan perusti HAkA-järjestön yhdessä entisten työtovereidensa kanssa.

Oikeustaistelu toi voiton

Yksi Farhanin merkittävimmistä luonnonsuojelutaisteluista liittyy vuonna 2011 alkaneeseen kiistaan Rawa Tripan turvesuometsästä, joka kuuluu Leuserin alueeseen.

Indonesian hallitus oli myöntänyt PT Kallista Alam -palmuöljy-yhtiölle toimiluvan alueella, vaikka maassa oli kolme kuukautta aiemmin otettu käyttöön kahden vuoden määräaikainen kielto myöntää uusia toimilupia.

Farhan oli mukana ympäristöaktivistien joukossa, joka haastoi hallituksen päätöksen oikeuteen.

Yhtiö valitti asiasta useita kertoja, ja oikeustaistelu eteni lopulta korkeimpaan oikeuteen. Vuonna 2013 oikeus hylkäsi yhtiön valituksen ja ratkaisi asian paikallisyhteisön hyväksi.

Oikeuden päätös ei kuitenkaan merkinnyt asian päättymistä.

Yhtiölle määrätty noin 23,8 miljoonan euron sakko vahvistettiin vasta vuonna 2015. Sakko liittyi ympäristövahinkoihin, joita yhtiö oli aiheuttanut raivaamalla kymmenen neliökilometrin alueen polttamalla sen.

Sakon maksamiseen kului vuosikymmen.

Oikeusvoitossa ratkaisevaa oli se, että tuomareita ja syyttäjiä koulutettiin ymmärtämään ympäristövahinkojen taloudellisia seurauksia.

– Tuomarit eivät ole koulutukseltaan biologeja tai ekologeja, hän huomauttaa.

Indonesiassa tuomareille annetaan ympäristöasioihin liittyvää koulutusta, jotta he ymmärtäisivät esimerkiksi sen, ettei metsän polttaminen ja korvaaminen yhden kasvilajin viljelmällä ole metsittämistä.

Metsän tuhoaminen vie elintilaa myös ihmisiltä

Oikeusvoitosta huolimatta Leuserin metsiin kohdistuva paine jatkuu. Aluetta uhkaavat erityisesti kullankaivuu ja öljypalmuviljelmät. Osa viljelmistä ulottuu jopa 10 000 hehtaarin alueelle.

Farhanin mukaan suuryritykset valtaavat yhä enemmän tilaa sekä luonnonvaraisilta eläimiltä että paikallisilta asukkailta.

– Kaivokset ja viljelmät sijaitsevat vierekkäin ja kilpailevat yhä suuremmasta maa-alasta, enemmän kuin kukaan muu voisi koskaan tarvita, hän kuvailee.

Leuserin ekosysteemin alueella asuu Farhanin mukaan noin 500 000 ihmistä ja sen lähistöllä viisi miljoonaa. Metsä on tärkeä osa heidän elämäänsä ja toimeentuloaan.

Paikalliset asukkaat käyttävät metsän antimia säästeliäästi ja ovat pitkälti omavaraisia. Kaivosyhtiöt ja muut suuryritykset sen sijaan hyödyntävät luonnonvaroja laajassa mittakaavassa.

– Monet yrityksille myönnetyt toimilupa-alueet sijaitsevat kaupunkien ja kuljetusreittien lähellä, mikä helpottaa tuotteiden kuljettamista. Mutta kun metsiä raivataan, alajuoksulla asuvat yhteisöt kärsivät seurauksista ja yläjuoksulla asuvat menettävät pääsyn mailleen. Palmuöljy-yhtiöt ottavat usein haltuunsa suojelualueiden ulkopuolista maata ja työntävät siellä asuvia ihmisiä yhä kauemmas, Farhan sanoo.

Metsien hävittämisen seuraukset eivät siis rajoitu uhanalaisiin eläimiin. Ne vaikuttavat myös paikallisten ihmisten elinkeinoihin, turvallisuuteen ja mahdollisuuksiin pysyä kotiseudulla.

Naiset puolustavat metsiä, mutta jäävät päätöksenteon ulkopuolelle

Farhan on nähnyt, miten päättäväisesti paikalliset naiset puolustavat metsiään ja kotiseutujaan suuryritysten hankkeita vastaan.

– He eivät pelkää suuria monikansallisia yrityksiä. He kokevat, että yritykset tuhoavat vähitellen heidän elämänsä, joten he voivat yhtä hyvin kuolla taistellessaan estääkseen yrityksiä jyräämästä kyläänsä maan tasalle.

Naisten merkitys tuli Farhanille erityisen selväksi viime marraskuussa, kun rankkasateet aiheuttivat Acehissa tuhoisia tulvia ja maanvyörymiä. Ihmiset joutuivat jättämään kotinsa, ja naiset olivat erityisen vaikeassa asemassa.

– Kun katastrofit pakottavat ihmiset lähtemään, naiset joutuvat vaaraan. Ahtaissa leireissä heillä ei ole usein turvallista pääsyä veden ja sanitaatiopalvelujen äärelle. Silti he tekevät edelleen suurimman osan hoivatyöstä, huolehtivat lapsista ja vanhuksista, vaikka menettävät usein samalla toimeentulonsa ja tulonsa.

Tulvien ja maanvyörymien keskellä naiset osoittivat kuitenkin myös, miten hyvin he tunsivat kotiseutunsa ja sen asukkaat.

– He ymmärsivät paikalliset olosuhteet ja ryhtyivät ensimmäisinä järjestämään apua ja toimimaan.

Silti juuri nämä naiset jäävät usein päätöksenteon ulkopuolelle.

Farhan kertoo huvittuneena, että jotkut pitävät keskenään kokoontuvia naisia juoruilijoina. Hän itse kutsuu heidän keskustelujaan leikillisesti ”sidosryhmien kartoittamiseksi”.

– He tietävät, kuka tekee mitäkin, tai ketkä kyläläisistä ovat pettäneet muut ottamalla vastaan lahjuksia yrityksiltä.

Farhanin mukaan erityisesti iäkkäitä naisia kunnioitetaan ja heillä on vaikutusvaltaa. Heidän kokemuksensa ja paikallistuntemuksensa auttavat pitämään yhteisöjä koossa.

Yhteistyö paikallisten kanssa on muuttanut myös Farhanin omaa ajattelua. Hän on oppinut, ettei ulkopuolinen asiantuntija välttämättä tunne paikallisten ongelmia tai niiden ratkaisuja yhtä hyvin kuin siellä asuvat ihmiset.

– Yliopistossa opimme puhumaan tietyllä tavalla, mutta emme kuuntelemaan. Meidän pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa ihmisten todelliseen kuuntelemiseen. Ajattelemme, että koska olemme koulutettuja, meidän tehtävämme on opettaa muita. Todellisuudessa paikalliset ihmiset tuntevat ja ymmärtävät omat ongelmansa, ja heillä on myös ratkaisut niihin.

Leuserin tulevaisuudesta käydään yhä kamppailua

Leuserin metsien tulevaisuus on edelleen epävarma. Vaikka yksi hanke onnistuttaisiin pysäyttämään, tilalle voi tulla uusia uhkia.

Farhanin mukaan öljypalmuviljelmien tilalle voivat tulla kultakaivokset tai yritykset muuttaa suojeltujen alueiden rajoja.

HAkA pyrkii torjumaan näitä uhkia oikeusteitse ja vaikuttamalla alueidenkäytön suunnitteluun. Järjestö auttaa toisinaan myös viranomaisia arvioimaan eri hallintoalueille ja laajemmille metsäalueille myönnettyjä lupia.

Farhanin mukaan luonnonsuojelijan tehtävä ei ole aina tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Joskus on asetuttava niitä vastaan.

– Joskus hallituksen päätöksiä pitää arvostella ja ne pitää riitauttaa. Niin me myös teemme.