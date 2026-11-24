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Tilastokeskus julkaisi tiistaiaamuna uudet kylmät työllisyysluvut. Työllisyyden toivotaan kääntyvän vihdoin nousuun talouskasvun siivittämänä, mutta toisin kävi lokakuussa. Työllisten määrä väheni 51 000:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömiä tuli 8 000 lisää.

Mutta ovathan laskennalliset työpaikat!

Niistä pitää kirjaa valtiovaraiministeriö. Tuorein päivitys on syyskuun lopulta. Sen mukaan hallituksen työllisyystoimien rakenteellisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 106 000 työllisen verran työllisyyttä vahvistava.

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Laskennallisesti Petteri Orpon hallitus on siis tehnyt tekoja, joiden pitäisi parantaa työllisyyttä tuon verran. Se on jopa enemmän kuin Orpo lupasi vaalien alla. Silloin hän heitti tiskiin tasaluvun 100 000.

”Työllisyystilanne voi heikentyä hallituksen toimenpiteistä huolimatta, jos suhdannetilanne heikkenee”, ministeriö kuitenkin muistuttaa.

Nyt on kuitenkin käynyt niin, että talous kasvaa ja työttömyys lisääntyy yhtä aikaa. Hallituksen finanssipoliittisilla päätöksillä voi olla vaikutusta myös suhdannetilanteeseen, ministeriö muistuttaa. Sitä ei kuitenkaan oteta huomioon laskennallisessa työllisyydessa, koska hallituksen päätösten vaikutukset ovat ”väliaikaisia”.

Väliaikaisuutta on nyt kestänyt kolmisen vuotta.

Yksi todellisuus, ja toinen

Todellisessa elämässä Suomessa on noin 80 000 työtöntä enemmän kuin tämän vaalikauden alkaessa.

Ero laskennallisten työpaikkojen ja oikeasti toteutuneen tilanteen välillä on 186 000.

Valtiovarainministeriön muistiota lukiessa selviää, että laskennallinen työllisyystilanne paranee, kun sosiaaliturvaa heikennetään.

Tämä selittää myös sen, miksi vasemmistoliiton jokaisessa varjobudjetissa on iso laskennallisesti negatiivinen työllisyysvaikutus. Teorian mukaan sosiaaliturvan heikentäminen lisää työllisyyttä, sen parantaminen vasemmistoliiton esittämällä tavalla heikentää, koska ihmiset vain hakevat tilaisuutta heittäytyä sosiaaliturvan varaan.

Elävässä elämässä sosiaaliturvan heikentäminen lisää myös työssä olevien varovaisuutta, koska työttömyyden varalle pitää säästää. Se on jäädyttänyt kotimarkkinat, ja se näkyy muun muassa työttömyyden kasvuna.

Elämme kahdessa todellisuudessa. Toiset laskennallisten työpaikkojen loisteessa, toiset reaalimaailmassa, jossa varmaa on vain epävarmuus.

Petteri Orpon hallitus on panostanut laskennalliseen todellisuuteen. Sen kuilu elävään elämään kasvaa koko ajan.