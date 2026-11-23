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Kenian Tharaka-Nithin piirikunnassa viljelijät ovat palauttaneet viljelyyn perinteisiä kasveja, jotka olivat jo vaarassa kadota. Sukupolvien ajan käytetyt siemenlajikkeet ovat osoittautuneet arvokkaiksi alueella, jossa kuivuus vaikeuttaa ruoantuotantoa.

– Esi-isämme kylvivät siemeniä, jotka selviytyivät vaikeissa ilmasto-olosuhteissamme, Society for Alternative Learning and Transformation -järjestön (SALT) johtaja Simon Mitambo kertoo.

Järjestö on auttanut pelastamaan useita perinteisiä viljelykasveja. Yksi niistä on canton-melonilajike, joka oli aikanaan tärkeä osa paikallista ruokavaliota.

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– Monet nuoret luulevat sitä uudeksi viljelykasviksi, koska eivät ole koskaan nähneet sitä. Todellisuudessa se oli yksi Tharakan tärkeimmistä hedelmistä, ja siitä valmistettiin kathongo-nimistä ruokaa ennen kuin maissi syrjäytti perinteiset ruoat, Mitambo sanoo.

Viljelyyn on palautettu myös paikallisia hirssi-, durra- ja lehmänpapulajikkeita, jotka kestävät alueen kuivia oloja.

Samalla karjankasvattajat ovat elvyttäneet perinteistä yhteislaidunnusta. Sen avulla pyritään palauttamaan luonnon monimuotoisuutta ja kasvipeitettä sekä parantamaan kuivuudensietokykyä.

Paikalliset ratkaisut halutaan ilmastoneuvotteluihin

Tharakan kokemukset nousivat esiin keskustelussa Kenian tavoitteista YK:n COP31-ilmastokokouksessa. Ennen kokousta Kenian kansalaisjärjestöt kokosivat maan ilmastoneuvottelijoita työpajaan. Niiden viesti oli selvä: kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on annettava enemmän painoarvoa paikallisten ihmisten kokemuksille ja toimiviksi osoittautuneille ratkaisuille.

– Paikalliset toimet tarjoavat käytännöllisiä keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Paikallisiin oloihin sopeutuneiden kasvien palauttaminen viljelyyn antaa viljelijöille toivoa luotettavammista sadoista, Kenian ilmastonmuutostyöryhmän (KCCWG) vt. puheenjohtaja Anym Khan sanoo.

Järjestöjä huolestuttaa myös ilmastorahoituksen jakautuminen. Ne pelkäävät, että osa Afrikan haavoittuvista yhteisöistä jää ilman tukea, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat niissä vakavia.

Ilmastonmuutos ei tunne valtioiden rajoja

Kansalaisjärjestöt vastustavat ajatusta, että ilmastorahoitusta suunnattaisiin ensisijaisesti maailman vähiten kehittyneille maille ja pienille kehittyville saarivaltioille.

Linjaus nousi esiin COP31-kokouksen valmisteluissa. Kenian järjestöjen mielestä maiden tulotasoon perustuva rajaus olisi epäoikeudenmukainen, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät noudata valtioiden rajoja.

– On syrjivää käyttää valtioiden välisiä rajoja sen määrittämiseen, kuka saa ilmastorahoitusta ja kuka ei, Agribusiness for Africa Markets -järjestön toiminnanjohtaja Lydia Kimani sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi Kenian ja Ugandan rajalla sijaitsevan Busian alueen. Uganda kuuluu YK:n luokituksessa vähiten kehittyneisiin maihin, kun taas Kenia on alemman keskitulotason maa.

Jos rahoitus rajattaisiin vähiten kehittyneisiin maihin ja pieniin saarivaltioihin, Ugandan puolella asuvat voisivat saada tukea mutta samanlaisissa oloissa elävät kenialaiset eivät.

Karjatalous on muutakin kuin lihantuotantoa

Kenian kansalaisjärjestöt olivat etukäteen huolissaan myös ilmastoneuvotteluissa käsiteltävistä ruokavalioista. Keskustelussa oli esillä eläinperäisen ravinnon vähentäminen ja kasvipohjaisen ruokavalion edistäminen.

Kenian edustajien mielestä tällaiset tavoitteet voivat sivuuttaa karjatalouden merkityksen afrikkalaisten toimeentulolle ja kulttuurille. Keniassa karja ei ole vain lihan ja maidon lähde. Se tuottaa myös maaperää rikastavaa lantaa. Tharakassa vuohilla on lisäksi tärkeä asema perinteisissä rituaaleissa ja avioliittoseremonioissa. Ne tarjoavat pienviljelijöille tuloja ja kestävät vaikeita ilmasto-olosuhteita.

Joillekin heimoille karjatalous on koko toimeentulon perusta. Keniassa tällaisia ovat esimerkiksi maasait, boranat, rendillet ja Kenian somalit.

Kansalaisjärjestöjen mukaan eläinperäisen ravinnon vähentämistä koskevien tavoitteiden vaikutuksia on siksi arvioitava myös elinkeinojen ja ruokaturvan näkökulmasta.

– Pariisin ilmastosopimuksessa todetaan selvästi, ettei ilmastonmuutokseen sopeutuminen saa vaarantaa ruokaturvaa, Kenian ilmastoneuvottelija Michael Okumu muistuttaa.

Ilmastotoimien kustannukset eivät saa jäädä paikallisten maksettaviksi

Järjestöt vaativat myös oikeudenmukaista siirtymää vähäpäästöiseen talouteen. Ilmastotoimien on turvattava ihmisten toimeentulo ja annettava paikallisyhteisöille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Erityistä huolta herättää kriittisten mineraalien louhinta. Vähäpäästöisessä teknologiassa tarvittavien raaka-aineiden hankinta voi aiheuttaa ympäristöhaittoja ja sosiaalisia ongelmia juuri niille yhteisöille, joiden pitäisi hyötyä ilmastotoimista.

– Energiantuotannon muutokset ja kriittisten mineraalien louhinta eivät saa siirtää ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia kustannuksia paikallisten kannettaviksi, Christian Aid -järjestön ilmasto- ja energia-asiantuntija Jacqueline Kimeu sanoo.