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1. Toimittajien kysymykset

Maanantain tiedotustilaisuudessa näkyi hyvin, mitä vasemmistoliiton kannatusnousu tarkoittaa. Se tarkoittaa suurempaa mediahuomiota. Vasemmistoliiton ryhmähuone oli täynnä toimittajia, mitä ei aina ole vasemmiston budjetti-infoissa nähty.

Vasemmistoliiton vaihtoehto kiinnostaa kahdesta syystä. Ensimmäinen johtuu siitä, että puolue on noussut kamppailemaan keskustan kanssa neljänneksi suurimman puolueen paikasta. Toinen on sitten se, että nykymenolle vasemmistoliitto on ainoa vaihtoehto.

Toimittajien kysymyksissä näkyi vaihtoehdon merkitys. Ei ole yllätys, että vasemmistoliitto esittää veronkorotuksia, mutta juuri ne toimittajia kiinnostavat. Muut puolueet eivät vastaavaa tarjoa – ainakaan tässä mittakaavassa.

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Vasemmistolaisesta näkökulmasta vasemmistoliitto ei tarjoa mitään radikaalia. Miljonäärivero on ollut jo jonkin aikaa puolueen papereissa, hyvätuloisimpien verotuksen kiristysesitys ei voi yllättää ketään. Eikä yllättyneiden parijonoon ole tunkua, kun lukee ympäristölle haitallisten yritystukien leikkaamisesta.

Puolue haluaa muun muassa parantaa heikoimmassa asemassa olevien asemaa, panostaa koulutukseen, lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta sekä perua hallituksen tekemä arvonlisäveron korotuksen. Onko se radikaalia?

Kun otsikoissa lukee vasemmistoliiton ”raju esitys”, voi vasemmistolainen alkaa puhua hegemoniasta. Oikeistolainen talouspuhe on valtavirtaa, siksi ei ole rajua leikata voimakkaasti heikoimmassa asemassa olevilta. Rajua on esittää jonkin veron korottamista.

2. Mielikuvitustyöpaikat aina vain

Vaihtoehtobudjeteissa iso huomio kiinnittyy aina työllisyysvaikutuksiin, niin myös tällä kertaa. Vasemmistoliitto oli siihen myös varautunut ja tuottanut jopa oman muistionsa työllisyyspolitiikasta.

Tiivistetysti tilanne on seuraava. Koska vasemmistoliitto korottaa sosiaalietuuksia, painuvat työllisyysvaikutukset negatiivisiksi eduskunnan tietopalvelun laskelmissa. Kärjistetysti tilanne on se, että mitä enemmän leikkaa sosiaalietuuksia, sitä parempi työllisyysvaikutuksia tietopalvelun kone tuottaa.

– Vaikutusarvioissa ei oteta huomioon kaikkia työllisyyteen merkittävästi vaikuttavia mekanismeja, kuten leikkausten työllisyyttä heikentäviä vaikutuksia. Leikkauksilla on aina kielteisiä vaikutuksia talouteen. Leikkauspolitiikan kielteiset vaikutukset näkyvät erityisesti yksityisessä kulutuksessa. Leikkaamalla pienituloisilta hallitus on suoraan leikannut kotimaista kulutuskysyntää, sillä pienituloiset kuluttavat lähes kaikki tulonsa, muistiossa kirjoitetaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muistutti, että pääministeri Petteri Orpon hallituksen piti luoda Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa. Valtiovarainministeriön mukaan ne ovat laskennallisesti syntyneet, mutta todellisuudessa Suomessa on tällä hetkellä EU:n korkein työttömyys.

Vasemmisto on puhunut kauan julkisen keskustelun vinoumasta, jossa puhe keskittyy laskennallisiin työpaikkoihin. Jos pitäisi veikata, sama puhe jatkuu eduskunnassa, kun vaihtoehtobudjetteja käsitellään.

3. Talouden sopeutus

Minja Koskela on joutunut ja joutuu vielä monta kertaa toistamaan, että vasemmisto on sitoutunut sopeuttamaan julkista taloutta tulevalla vaalikaudella. Niin kävi myös maanantaina.

Siinä ei auta, että vasemmistosta on sanottu monta kertaa puolueen sitoutuvan EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin. Tulevan hallituksen tehtävä on sitten päättää, mihin toimiin niiden suhteen ryhdytään, vasemmistoliitto katsoo. EU:n finanssipolittisten sääntöjen mukaan julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää kolmea prosenttia. Orpon hallitus on ajanut Suomen tilanteeseen, jossa maa on asetettu liiallisen alijäämän menettelyyn, mitä Suomessa on kutsuttu tarkkailuluokaksi. Tästä huolimatta Orpon hallitus on pitänyt kiinni muun muassa julkista taloutta heikentävistä veronkevennyksistä eli käytännössä sanonut EU:lle ei.

Mutta tässä palataan jälleen siihen, mikä on valtavirtaisessa ajattelussa rajua. Se on verojen korottaminen. Sopeutus kääntyy monien mielessä pelkäksi leikkaamiseksi, vaikka sen voi tehdä myös veroja korottamalla.

Koskela muistutti jälleen maanantaina, että jos Suomen veroaste olisi 2000-luvun alun tasolla, Suomen julkinen talous olisi paljon paremmassa tilassa.

– Jos emme puutu tulopuoleen, julkista taloutta ei saada tasapainoon, Koskela tiivisti.

Toisen veromoukari on yhden inhimillinen yhteiskuntapolitiikka. Kyse on ideologiasta.

4. Ja vielä

Edessä on vielä monta kierrosta, joilla käsitellään puolueiden sopeutuslinjoja. Eikä vasemmistoliittokaan vielä vaaliohjelmaansa julkaissut, sen talousluvut tulevat vasta myöhemmin.

Yhden vasemmistoliiton kärkitavoitteista Koskela vahvisti maanantaina. Puolue tulee ajamaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka työtön voi tienata ilman, että se vähentää työttömyysturvaa.

Vasemmistoliiton linja tulee varmasti saamaan kiitosta oikeistosta, koska sillä käydään sosiaalidemokraattien kimppuun. Vasemmistoliiton linja on selvä, SDP:n linjasta ei ota kukaan selvää, kuuluu viesti. Eikä se täysin väärin ole sanottu, koska SDP on tähän mennessä pitänyt korttinsa piilonsa.

Ensimmäiset avaukset saadaan tiistaina iltapäivästä, kun demarit esittelevät oman vaihtoehtobudjettinsa.

Juttua päivitetty 24.11. klo 12.20. Täsmennetty kohtaa, jossa kerrotaan vasemmistoliiton suhtautumisesta EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin.