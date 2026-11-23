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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää maanantaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissaan kymmenen miljoonan euron määrärahalisäyksiä tuomioistuimille ja saman verran Syyttäjälaitokselle oikeudenhoidon turvaamiseksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen pitää lisäyksiä tärkeinä suomalaisen oikeusvaltion kannalta.

– Oikeudenhoito on tietoisilla poliittisilla valinnoilla ajettu kriisiin, joka uhkaa oikeusvaltiota. Vaikka Orpon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut panostamaan oikeudenhoidon resursseihin, ovat hallituksen läpi kauden tekemät hallinnon leikkaukset osuneet myös oikeudenkäynteihin, Jokelainen sanoo.

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Hallinnonalan viranomaiset ja järjestöt, kuten Tuomioistuinvirasto, Juristiliitto, Tuomariliitto ja Syyttäjäyhdistys, ovat erityisesti kevään kehysriihestä lähtien kritisoineet voimakkaasti tuleville vuosille kaavailtuja leikkauksia ja kertoneet selvästi säästöjen seurauksista.

– Jos oikeudenhoidosta aletaan säästää, ei raha ole otettavissa muualta kuin henkilöstöstä. Säästöt tarkoittavat syyttäjien määrän vähentämistä jo ensi vuodelle. Jäljelle jäävät syyttäjät taas ovat yhä kohtuuttomamman työkuorman edessä. Se on tuhoisaa kansalaisten oikeuksille ja epäinhimillistä myös työntekijänäkökulmasta, Jokelainen sanoo.

Oikeudenkäyntien kesto on jo pitkään ollut vakava kotimainen ihmisoikeusongelma, mutta tulevina vuosina uhkaavien säästöjenaiheuttamat henkilöstövähennykset johtavat oikeudenkäyntien venymiseen entisestään.

Suomen Syyttäjäyhdistyksen mukaan syyttäjien määrän nosto lähemmäs eurooppalaista ja pohjoismaista tasoa vaatisi noin kymmenen miljoonan euron pysyvän tasokorotuksen.