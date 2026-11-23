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Vasemmistoliitto esitteli maanantaina eduskunnassa vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2027. Puolue esittää merkittäviä parannuksia pienituloisten toimeentuloon, konkreettisia työllisyystoimia sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden pelastuspaketin.

Valtio velkaantuisi vasemmistoliiton vaihtoehdossa yli 900 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallituksen budjettiesityksessä.

− Orpon ja Purran hallitus on sössinyt hyvinvointivaltion perustan. Työttömyys on ennätysluvuissa, eriarvoisuus lisääntyy, ja lyhytnäköinen leikkauspolitiikka on ajanut hallituspuolueiden kannatuksen historiallisen alas. Vasemmistoliiton kasvava kannatus on osoitus siitä, että suomalaiset ovat oikeiston valtakauden jälkeen enemmän kuin valmiit suunnanmuutokseen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessa.

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Orpon ja Purran hallituksen tilinpäätös on karu: ei tullut luvattuja työpaikkoja vaan tuli massatyöttömyys.

Vaihtoehtobudjetissaan vasemmistoliitto vähentäisi merkittävästi köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset perutaan, ja lisätuloja budjetissa hankitaan muun muassa kiristämällä suurituloisten verotusta, ottamalla käyttöön miljonäärivero, poistamalla listaamattomien yritysten omistajien veroetu sekä perumalla yhteisöveron kevennys. Ansio- ja pääomatulojen verotus yhtenäistetään.

Suojaosien palauttamisella, kiky-maksujen siirrolla ja ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden tuplaamisella vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti parantaa myös pieni- ja keskituloisten palkansaajien asemaa.

– Orpon ja Purran hallitus on tehnyt ennennäkemättömän tulonsiirron, jossa kaikkein köyhimmiltä leikkaamalla rahoitetaan suurituloisten ja suuryritysten veroalet. Meidän vaihtoehtobudjetissamme kaikkein suurituloisimmat kantavat hieman lisää vastuuta hyvinvointivaltion rahoittamisesta. Minä uskon, että he ovat myös valmiita osallistumaan hieman enemmän, jotta hyvinvointivaltio voidaan pelastaa, Koskela sanoo.

Oikeistohallituksen tekemät heikennykset perutaan

Eduskunnan tietopalvelun tekemien laskelmien mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti nostaisi yli satatuhatta suomalaista pienituloisuusrajan yläpuolelle.

– Orpon ja Purran hallituksen tilinpäätös on karu: ei tullut luvattuja työpaikkoja vaan tuli massatyöttömyys, jolle hallitus ei ole tehnyt mitään, Koskela sanoo.

Kasvua ja työllisyyttä vauhdittaakseen vasemmistoliitto tekisi myös arvonlisäveroremontin. Yleinen alv-kanta palautettaisiin 24 prosenttiin ja kulttuuripalvelut takaisin kymmenen prosentin verokantaan. Kirjoilta puolue poistaisi arvonlisäveron kokonaan.

Vasemmistoliiton vaihtoehdossa tuetaan kriisissä olevia palveluja perumalla oikeistohallituksen tekemät heikennykset sekä vahvistamalla hyvinvointialueita 300 miljoonan euron lisärahoituksella. Lisäksi toteutetaan seitsemän päivän hoitotakuu ja 0,7:n hoitajamitoitus vanhuspalveluihin, lasketaan asiakasmaksuja sekä korotetaan omaishoitajien palkkioita. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat vaihtoehtobudjetissa lisärahoituksen.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti sisältää keinoja, joilla kohtuullistetaan energian, asumisen sekä liikkumisen hintaa. Vasemmisto esimerkiksi palauttaisi Marinin kaudella säädetyn öljylämmityksestä luopumisen tuen omakotitaloasujille, alentaisi sote-asiakasmaksuja ja lääkekorvausten alkuomavastuuta sekä korottaisi työmatkavähennystä.