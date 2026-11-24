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Ministerit ovat koko syksyn toitottaneet, että talouskasvu näkyy pian myös työttömyystilastoissa. Tilastokeskuksen uusimmat luvut kaatavat niskaan jääkylmää vettä: työttömyys paheni lokakuussa, työllisten määrä puolestaan väheni.

Lokakuussa 15–74-vuotiaita työllisiä oli 51 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 8 000 enemmän. Tämän myötä työllisyysasteen trendiluku laski hieman ja työttömyysasteen trendiluku vastaavasti nousi edeltävistä kuukausista.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 75,4 prosenttia ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,6 prosenttia, selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoista.

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Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen selittää työllisten määrän laskuun vaikuttavan osaltaan se, että viime vuoden lokakuun vertailuluku oli sangen korkea.

– Silti työllisyyskehitystä voi kuvata lokakuussa latteaksi. Varmemmin loppuvuoden kehitys nähdään vasta koko viimeisen vuosineljänneksen jälkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä työllisyys kasvoi hiukan vahvan elokuun ansiosta, mutta syyskuu ja varsinkin lokakuu näyttävät heikompaa kehitystä.

Työllisten määrä laski lokakuussa vuodentakaisesta lähes saman verran miesten ja naisten joukossa. Tilanne oli vuodentakaista synkempi etenkin alle 35-vuotiaiden joukossa.

Taskisen mukaan on ilmeistä, että nuorten työnsaannin vaikeudet jatkuvat. Tämä näkyy myös siten, että työttömyysaste nousi eniten nuorimmassa, alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. Sen sijaan yli 64-vuotiaiden työllisyys näyttää jatkavan melko tasaista kasvua.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy hurjasti

Kuntien työllisyyspalveluissa oli lokakuun lopussa 326 500 työtöntä työnhakijaa. Se oli 12 800 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita, oli lokakuun lopussa 142 000. Heidän määränsä lisääntyi 9 400:lla vuoden takaisesta.

Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 80 500. Tämä on 15 300 edellisvuotta enemmän. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä lisääntyi 24 prosentilla vuodessa.

Samaan aikaan, kun työttömyys lisääntyi, avoimien työpaikkojen määrä väheni. Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin lokakuussa yhteensä 30 200 uutta avointa työpaikkaa. Määrä on 4 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Tiedot käyvät ilmi Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tuoreesta Työllisyyskatsauksesta.