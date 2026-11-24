SDP julkaisi tiistaina viimeisenä oppositiopuolueena vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle. Eduskunta keskustelee varjobudjeteista huomenna keskiviikona.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo sosialidemokraattien vaihtoehdon palkitsevan kansanedustajan tulotasolla, mutta köyhimmille suomalaisille se ei anna juuri mitään.
Koskela pitää SDP:n vaihtoehtobudjettia huolestuttavana käännöksenä oikealle.
– Sdp haluaa keventää verotusta jopa yli 8 000 euron kuukausituloilla, mutta ei perua suurimpia sosiaaliturvan leikkauksia. Toisin sanoen sosialidemokraattien vaihtoehto palkitsee kansanedustajien tulotasolla, mutta ei anna köyhimmille suomalaisille juuri mitään. Tämä on melkoinen käännös oikealle, Koskela sanoo.
Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetti lisäisi 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien nettoansioita 38 eurolla kuukaudessa suhteessa pysyvään lainsäädäntöön. Sen sijaan keskimääräistä ansiopäivärahaa saavan työttömän tulot laskisivat 12 eurolla suhteessa pysyvään lainsäädäntöön.
– SDP on hyväksynyt jopa indeksijäädytykset, joiden myötä monien pienituloisten ostovoima edelleen heikkenee ensi vuonna. Sdp:n veronalennuspopulismin jalkoihin on jäänyt pienituloisten suomalaisten lisäksi myös ammatillinen koulutus, jonka leikkaukset se on nyt kuitannut, Koskela sanoo.