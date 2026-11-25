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Näyttää siltä, että ensi keväänä äänestetään myös eläkkeistä ja eläkeiästä, arvioi Teollisuusliiton valtuustossa puhunut liiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen keskiviikona.

Siltä näyttää Lehtosen mukaan, koska kokoomus esittää ensi vaalikaudella kahden miljardin euron säästöjä eläkejärjestelmästä, ja perussuomalaiset leikkaisivat sekä tulevista että nykyisistä eläkkeistä. Vuodesta 2028 alkaen perussuomalaiset ottaisi käyttöön indeksijarrun, joka pienentäisi yli 2 000 euron kuukausieläkkeiden indeksikorotuksia.

– Ennustan, että eläkkeet jäisivät hyvin todennäköisesti jälkeen elinkustannusten noususta, Lehtonen arvioi perussuomalaisten ehdotusta.

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Säästöt ohjattaisiin valtion budjettiin eli eläkkeensaajat joutuisivat osaltaan rahoittamaan politiikkaa, jossa yritysten ja hyvätuloisten verotusta kevennetään.

– Minusta tämä on kohtuutonta.

Kokoomus ei ole kertonut, miten sen kahden miljardin säästötavoitteeseen päästäisiin. Puolue on esittänyt, että keinot neuvoteltaisiin kolmikannassa.

– Puolue siis heitti pallon oman talousohjelmansa toteuttamisesta työmarkkinapöytään ja myös meille ammattiliitoille. Kun menemme kohti vaaleja, kyllä kokoomuksen olisi itse kerrottava äänestäjille, kuinka he eläkkeistä säästäisivät. Heidän tulisi kertoa, mitä tuo tavoite tarkoittaa eläkkeille ja eläkeläisille. Nouseeko eläkeikä? Laskeeko eläkkeet? Turja Lehtonen kysyi.

Aina valmiina neuvottelemaan

Lehtonen muistutti, että eläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla. Työeläkejärjestelmää on jo uudistettu ja ylläpidetty säännöllisesti. Sen rahoituspohjaa on vahvistettu. Työurat pitenevät vuosi vuodelta vakaasti.

– Annetaan sovittujen uudistusten vaikuttaa rauhassa. Eläkeikää ei pidä missään nimessä nostaa mekaanisesti uusilla poliittisilla päätöksillä.

– Me ammattiyhdistysliikkeessä olemme aina valmiita neuvottelemaan ja kantamaan vastuuta, kun puhutaan työmarkkinapöytiin kuuluvista asioista, Lehtonen lupasi.

– Eläkejärjestelmä on ja on aina ollut yksi niistä. Valitettavasti on huomautettava, että tälle hallitukselle ei ole yhteistyö maistunut ammattiliittojen kanssa. Mutta yhtäkkiä meille ulkoistetaan kokoomuksen vaalitavoitteiden ratkaisu. On tätä vaikea ymmärtää. Toistan, kyllä kokoomuksen pitäisi itse perustella ja kertoa omat leikkaustavoitteensa.

Lehtosen mukaan luottamuksesta työeläkejärjestelmään on pidettävä kiinni.

– Eläkemaksut ja eläkevarat on tarkoitettu eläkkeiden maksamiseen. Eläkejärjestelmästä ei pidä tehdä valtion säästökassaa tai hätävaraa. Valtiontalouden ongelmat on ratkaistava valtiontalouden omilla toimilla.

Teollisuusliiton jäsenistä vain 28 prosenttia tulevan eläkkeensä riittävän kohtuulliseen toimeentuloon. Vain 40 prosenttia arvioi jaksavansa työskennellä eläkeikään saakka.

– Ansaittuja eläkkeitä ja vakaata eläkejärjestelmää täytyy puolustaa. Meillä ei käy mekaaninen eläkeiän nosto eikä eläkkeistä leikkaaminen, Lehtonen paalutti.