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Teollisuusliitto panostaa tuleviin vaaleihin merkittävästi, liiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi järjestön valtuuston kokouksessa.

– Emme aio seurata sivusta, kun oikeistopuolueet ja elinkeinoelämä tarjoavat samaa epäonnistunutta politiikkaa yhä uudelleen ja yrittävät perustella sitä välttämättömyydellä, vaikka kyse on poliittisista valinnoista.

– Tavoitteemme vaaleihin ovat kirkkaat: Vallan on vaihduttava ja politiikan suunnan on muututtava. Suomi ei kestä toista oikeistohallitusta.

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Aalto perusteli sanomaansa katsauksella loppuaan lähenevään hallituskauteen.

– Minun ei tarvitse luetella teille kaikkia niitä leikkauksia, heikennyksiä ja suoranaisia laiminlyöntejä, joita Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitus on kohdistanut työntekijöihin. Te tunnette ne työpaikoiltanne, omasta arjestanne ja läheistenne elämästä.

– Suomi on muuttunut näiden kolmen vuoden aikana. Hyvinvointivaltion perustuksia on murennettu tavalla, jonka seuraukset tulevat näkymään vielä pitkään.

Räikeimpänä hallituksen lupauksen pettämisenä Riku Aalto piti sitä, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomuuksia, kun taloutta laitetaan kuntoon.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ovat lisänneet pienituloisten määrää yli 100 000 ihmisellä. Heidän joukossaan on kymmeniätuhansia lapsia.

– Suomeen on syntymässä yhä suurempi joukko lapsiperheitä, joiden arkea määrittää jatkuva huoli toimeentulosta. Perheitä, joissa vanhemmat joutuvat laskemaan, riittävätkö rahat ruokaan, asumiseen ja lasten tarpeisiin. Perheitä, joiden lapset kasvavat nähden joka päivä vanhempiensa kamppailun.

– Tämä ei ole vahinko eikä väistämätön seuraus julkisen talouden tilanteesta. Se on seurausta hallituksen tietoisista arvovalinnoista.

”Hurmoksen” näyttävä palkoissa

Seuraavaan työmarkkinakierrokseen on noin vuosi aikaa.

Palkkojen on noustava, Riku Aalto sanoi. Hän perusteli tätä paitsi toimeentulon turvaamisella, myös kansantaloudella.

– Suomen talouden vaikeaa yhtälöä, suurtyöttömyyttä ja kasvavaa julkista velkaa, ei ratkaista pelkästään menoja leikkaamalla. Kun julkinen kysyntä vähenee, yksityisen kulutuksen merkitys talouskasvun vauhdittajana korostuu. Siksi tarvitsemme myös palkankorotuksia, jotka vahvistavat ostovoimaa ja kotimaista kysyntää. Ilman niitä talouskasvun vahvistaminen, suurtyöttömyyden selättäminen ja julkisen velkaantumisen taittaminen käyvät entistä vaikeammiksi.

Teollisuusliitossa on pantu merkille, miten työnantajapuolella puhutaan talouskasvun olevan nyt jopa hurmoksessa. Aallon mukaan kaikki keskeiset kansantalouden mittarit kertovat, että erityisesti teknologiateollisuuden ja viennin näkymät ovat vahvistuneet jo pidemmän aikaa.

– Ja juuri näitä talouden mittareita vasten tulemme arvioimaan myös tulevan työmarkkinakierroksen palkankorotustavoitteitamme.

Aallon mukaan ay-liikkeessä on kokemusta myös siitä, mitä yleensä tapahtuu, kun työehtosopimusneuvottelut lähestyvät. Yhtäkkiä yritysten rahat ovat loppu. Tulevaisuus muuttuu epävarmaksi. Palkanmaksuvara katoaa, ja työntekijöitä kehotetaan jälleen kerran maltillisuuteen.

– Nyt tilanne on kuitenkin poikkeuksellinen. Vuosi ennen seuraavaa työmarkkinakierrosta työnantajapuoli kertoo itse, että rahaa on.

– Olen pian kaksikymmentä vuotta johtanut tätä liittoa, enkä muista toista vastaavaa tilannetta, jossa työnantajapuoli olisi näin avoimesti ja innokkaasti kertonut talouden ja yritysten vahvistuneista näkymistä.

Liitto odottaa suurempia paikallisia palkkaratkaisuja

Jos yrityksillä menee niin hyvin kuin niiden edustajat kertovat, niiden olisi Aallon mukan perusteltua jakaa menestyksestä myös työntekijöille jo nykyisen sopimuskauden aikana.

– Oiva tilaisuus tähän on ensi vuoden alkupuolella. Useimmissa Teollisuusliiton työehtosopimuksissa palkkaratkaisuista voidaan työpaikkatasolla sopia toisin. Näissä työpaikkatason paikallisissa palkkaratkaisuissa Teollisuusliitto haluaa nähdä merkittävän määrän työehtosopimusten vähimmäiskorotuksia suurempia paikallisia palkkaratkaisuja.

Teollisuusliitto tekee ennen seuraavan sopimuskierroksen alkua tarkastelun siitä, onko tämä tavoite toteutunut.

– Mikäli yritykset eivät ole harjoittaneet edes tässä ”hurmoksessa” yleisen linjan ylittävää palkkapolitiikkaa, tulee se heijastumaan työehtosopimuskierroksella palkankorotustavoitteista päätettäessä, Aalto lupasi.