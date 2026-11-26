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Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu SDP:n vaihtoehtobudjettia ”valtavaksi pettymykseksi”.

”Sen sijaan, että sdp aidosti keskittyisi eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen, se keskittyy vaihtoehdossaan strategiseen kikkailuun, mikä käytännössä johtaa siihen, että sdp:n vaihtoehdossa kuitataan kaikki Orpon hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset”, Honkasalo kirjoittaa, ja kysyy mikä vasemmistolainen vaihtoehto tämä tällainen on.

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Honkasalo kertoo, miksi hänen mielestää demarit ei voi perua sosiaaliturvaleikkauksia:

”Se synnyttäisi laskennallisia työllisyysmenetyksiä. Ja tällä hetkellä tuntuu, että kaikille suurille puolueille, ´laskennalliset työlliset`on tosielämän köyhiä ja työttömiä tärkeämpiä.”

Honkasalo viittaa siihen, että jokainen parannus sosiaaliturvaan heikentää eduskunnan tietopalvelun mukaan työllisyyttä ja jokainen leikkaus sosiaaliturvaan parantaa työllisyyttä. SDP siis pitää kaikki Orpon sosiaaliturvaleikkaukset voimassa omassa vaihtoehdossaan, jotta laskennalliset työllisyysluvut näyttäisivät teknisesti hyviltä.

Vasemmiston näkökulmasta SDP on Honkasalon mielestä tehnyt pahan virheen kun se on arvioinut, että työllisyysvaikutusarviot ovat tärkeämpää poliittisesti kuin tavoite köyhyyden vähentämisestä tosiasiallisesti.

Kansanedustajasta on turhauttavaa, että koko yhteiskuntaa tarkastellaan spinnaamisen ja strategisen pelin näkökulmasta sen sijaan, että analysoitaisiin ja kerrottaisiin, mitä aidosti haluttaisiin sisällöllisesti tehdä omassa vaihtoehdossa.