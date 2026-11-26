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”Eniten ansaitseva 10 prosenttia on ratkaisevassa vastuussa maapallon rajojen ylittämisestä: heidän (meidän) aiheuttamien ympäristövahinkojen suuruudeksi on arvioitu 1,7–5,7 biljoonaa dollaria vuodessa.”

Riippumaton tiedepaneeli Kestävyyspaneeli esittää ongelman ratkaisuksi varallisuusveroa.

Paneelin torstaina julkaisema ehdotus Rikkaiden vallasta reiluun talouteen perustuu sille tosiseikalle, että varakkaiden todellinen veroaste on usein oleellisesti tavallisia palkansaajia alhaisempi, koska suuri osa heidän omaisuudestaan kertyy omistusten arvonnousuna eikä verotettavana palkka- tai pääomatulona.

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Lisäksi tarjolla on monia verovälttelyn mekanismeja yrityksille ja varakkaille yksityishenkilöille kuten veroparatiisit, yhtiöjärjestelyt ja kansainvälinen siirtohinnoittelu.

Paneeli pitää nykyisen talousideologian yhtenä piirteenä sitä, ettei yksittäisen henkilön omistuksille ole ylärajaa. Äärimmäiseen varallisuuteen liittyy kuitenkin monia ongelmia.

”Yksi merkittävimmistä ongelmista on, että iso varallisuus on muutettavissa poliittiseksi vallaksi. Tämä nakertaa demokratiaa ja vie sitä ´yksi euro = yksi ääni` -suuntaan”, kannanotossa todetaan.

”Varallisuudella saatava valta on osittain näkyvää edunvalvontaa, mutta iso osa siitä tapahtuu piilossa verkostoissa: teollisuusjohtajat soittavat lobbauspuheluita pääministerille samalla, kun Eduskuntatalon portailla mieltään osoittavia kansalaisia asetetaan syytteisiin häiriköinnistä. Rikkaimpien vaikutusvalta päätöksentekoon, mediaan ja julkiseen keskusteluun on suhteettoman suuri.”

Paneelin mukaan Suomi ei ole irrallaan talouden epäreilusta kehityksestä.

”Meillä korkeiden palkkatulojen ja pääomien verotusta on korottamisen sijaan laskettu kilpailukyvyn nimissä, samalla kun tulonsiirtoja vähävaraisille on merkittävästi leikattu, minkä seurauksena Suomi ei ole enää kovinkaan taloudellisen tasa-arvon maa.”

Entä jos?

Paneelin ehdotuksessa esitetään kolme entä jos? -kysymystä.

”Entä jos köyhyyden vähentämisen lisäksi keskittyisimme myös äärimmäisen varallisuuden rajoittamiseen? Ihmisillä voi olla merkittävää omaisuutta, mutta tietyn rajan jälkeen lisävarallisuudelle ei ole enää riittävää moraalista perustetta.”

”Entä jos verottaisimme varallisuutta nykyistä enemmän? Pääomien verotuksen regressio ei ole luonnonlaki, vaan suunniteltu ja systemaattisesti ylläpidetty ominaisuus. Sitä ylläpitäviä sääntöjä voidaan muuttaa poliittisin valinnoin, etenkin jos valtiot toimivat yhdessä.”

”Entä jos uudistaisimme kansainväliset taloussuhteet siirtämällä resursseja maailman rikkaimmilta ihmisiltä ja mailta niille alueille, joilla investointivaje peruspalveluihin ja infrastruktuuriin on suurin?”

Miljardöörit verolle

Kestävyyspaneeli esittää neljää konkreettista politiikkatoimea.

Ensimmäinen on kansainvälisesti koordinoitu vähimmäisvero miljardööreille. Jokaisen miljardöörin maksamien verojen tulisi vastata tiettyä osuutta hänen kokonaisvarallisuudestaan vuosittain.

Toinen on päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen.

Kolmanneksi paneeli haluaa tehdä veroparatiisien rahaliikenteen näkyväksi. Sitä voidaan parantaa esimerkiksi tosiasiallisten omistajien julkisilla rekistereillä, automaattisella tietojenvaihdolla veroviranomaisten välillä sekä monikansallisten yritysten maakohtaisella raportoinnilla.

Neljän paneelin ehdotus on kansainvälisten rahoituslaitosten uudistaminen niin, että globaalin etelän vähävaraiset maat saisivat nykyistä edullisempaa rahoitusta koulutus-, terveydenhuolto- ja uusiutuvan energian investointeihin.

Lisäksi ehdotukseen kuuluvat velkajärjestelyt ja velkojen osittain anteeksi antaminen, jotta köyhät maat voisivat investoida kestävyyteen velanhoidon sijaan.

Kestävyyspaneelin erityistehtävä on tukea työssään Suomen Kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnallista päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi. Kestävyyspaneelissa on neljätoista tieteentekijää, jotka edustavat eri tieteenaloja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.