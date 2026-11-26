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Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin järjestöleikkaukset eivät kohdistu ainoastaan hänen niissä näkemäänsä ”rälssiin”. Ne uhkaavat myös paikallisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten toimintaa, kertoo SOSTEn tekemä Järjestöbarometri-kysely.

Sen mukaan lähes seitsemän kymmenestä (68 %) sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksestä arvioi yhteistyön oman valtakunnallisen järjestönsä kanssa sekä siitä toiminnalleen saamansa tuen merkityksen erittäin tai melko suureksi.

Vain yksi yhdistys kymmenestä katsoo merkityksen enintään melko pieneksi.

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Yhdistykset nimeävät tärkeimmiksi oman valtakunnallisen järjestönsä tarjoaman avun muodoiksi erilaiset tukipalvelut jäsenrekisterien ja nettisivujen ylläpitoon, viestintään, koulutukseen ja vapaaehtoistoimintaan sekä yleisen koordinoinnin, neuvonnan ja tiedon jakamisen yhdistystoiminnan tukemiseksi.

Osa saa myös taloudellista tukea toiminnalleen valtakunnalliselta järjestöltään.

– Valtionavustusleikkauksista puhuttaessa päättäjät ovat korostaneet järjestöjen kohtaavan työn tärkeyttä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös paikallinen kohtaava toiminta tarvitsee tuekseen ammattimaiset rakenteet ja asiantuntijuutta, joita juuri valtakunnalliset katto- ja liittojärjestöt tarjoavat jäsenilleen, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Alueella voi keskittyä ydintoimintaan

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn tietojen mukaan avustuskohteista noin puolet säästyy leikkauksilta. SOSTEn mukaan tämä tarkoittaa, että niiltä avustuskohteilta, joilta leikataan, leikataan paljon.

Rydmanin leikkurissa on ensi vuodelle 84 miljoonan euron STEA-avustukset, joiden oletetaan osuvan erityisesti keskus- ja kattojärjestöjen rahoitukseen.

Ne vievät helposti ojasta allikkoon, Kiukas sanoo.

– Näin suuret leikkaukset tulevat väistämättä heikentämään myös paikallistoimijoiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia tehdä kohtaavaa työtä.

Valtakunnalliset järjestöt ovat hoitaneet keskitetysti tehtäviä, joita jokaisen paikallisyhdistyksen ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa erikseen. Tämä on mahdollistanut paikallisyhdistysten keskittymisen ydintehtäväänsä, joka on ihmisten kohtaaminen ja tukeminen.

Valtakunnallisiin järjestöihin kohdistuvat leikkaukset uhkaavat purkaa tätä kustannustehokasta työnjakoa, lisätä päällekkäistä työtä ja siirtää paikallisyhdistysten voimavaroja kohtaavasta työstä hallinnollisiin tehtäviin. Samalla kun muualla yhteiskunnassa tukipalveluja keskitetään tehokkuuden lisäämiseksi, järjestökentällä ollaan kulkemassa päinvastaiseen suuntaan.

Enemmistö toimii vapaaehtoisvoimin

Sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten enemmistö toimii varsin niukoin voimavaroin. Yhdistysten vuoden 2026 talousarvion menojen loppusumma oli keskimäärin 9 800 euroa. Selvä enemmistö, yli 80 prosenttia paikallisyhdistyksistä toimii pelkin vapaaehtoisvoimin.

Myös näkyvyyden tarjoaminen sekä vaikuttamistoiminnan tukeminen tai siitä vastaaminen on keskeinen valtakunnallisten järjestöjen rooli niiden paikallisten jäsenyhdistysten näkökulmasta.

Järjestöbarometrin kyselyyn vastasi 122 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä ja 1 296 paikallisyhdistystä.