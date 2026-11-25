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Pelottavaa luettavaa: sosialismia, silmänkääntötemppuja ja veronkiristyksiä.

Näin valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kiteytti opposition vaihtoehtobudjetit eduskunnassa keskiviikkona iltapäivällä.

Kovinta rusikointia hallituspuolueiden taholta sai odotetusti suurin oppositiopuolue SDP.

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– SDP on koko hallituskauden ajalta hyväksynyt lähes kaikki meidän tekemämme sosiaaliturvan säästöt ja työmarkkinauudistukset sellaisenaan, Purra sanoi viitaten demarien varjobudjettiin.

– Tämä tulipunaisin kitapurjein pian neljä vuotta hallituksen uudistuksia kritisoinut porukka on tosiasiassa hyväksynyt lähes kaiken – myös suurimmat sosiaaliturvan leikkaukset ja indeksijäädytykset.

Verotuksessa SDP ehdottaa Purran mielestä ”punapiiskaa”.

Vasemmistoliiton ”veromoukari” taas tappaa kaiken toivon, valtiovarainministeri herkutteli värikkäillä ilmauksilla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että SDP:n ehdotukset eivät kestä päivänvaloa verrattuna puheisiin.

– Te kuittaatte meidän leikkaukset sosiaaliturvaan suurimmalta osin. Minusta tämä on kaikkien aikojen poliittinen takinkääntö. Vaalilupaukset on petetty jo ennen vaaleja, Orpo väitti.

– Ehkä hieman enemmän olisi odottanut nöyryyttä hallitukselta, kun oman politiikan tulokset ovat ennätystyöttömyys, ennätysvelka, pienituloisia 100 000 lisää ja kuluttajien luottamus ennätysalhaalla, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen vastasi ryöpytykseen.

Ylimielinen poljento

– Oli aika ylimielinen poljento sekä valtiovarainministerillä että pääministerillä puheenvuoroissaan, mutta onhan siinä mahdollisuus siihen, kun on Suomen ennätyskerhossa, moitti keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tarkoittaen ennätystä sekä velanotossa että massatyöttömyyden luomisessa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen muistutti kokoomuksen viime vaalien alla antamasta 100 000 uuden työpaikan lupauksesta. Nyt siitä puuttuu noin 160 000 työpaikkaa.

Kaikki hallitusohjelman työllisyystoimet perustuvat sosiaaliturvan leikkauksiin. Ne ovat nyt voimassa, mutta työllisyys on edelleen laskusuunassa, Pekonen sanoi.

– Nyt kun vasemmistoliitto esittää näiden sosiaaliturvan leikkauksien perumista te väitätte, että me olemme tuhoamassa ne työpaikat, joita ei koskaan syntynyt.

– Kun vasemmistoliitto oli viime kaudella hallituksessa, me paransimme sosiaaliturvaa ja samalla Suomen työllisyys kasvoi ennätystasolle. Huomaatteko te, että todellinen maailma näyttää toimivan juuri päinvastoin kuin te täällä puuhaatte? Pekonen kysyi.