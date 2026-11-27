Talvi kiristää otettaan koko maassa, mutta lunta tupaan tulee ainoastaan hallitukselle. Alkuviikolla Tilastokeskus kertoi työttömyyden lisääntyneen vastoin ministerien odotuksia. Perjantaina tuli tieto, että kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski marraskuussa syksyn alimmalle tasolleen -11,2:een. Lokakuussa se oli -9,7 ja syyskuussa -4,9.
Kesällä lukemat näyttivät paremmilta, mutta syksy synkensi tunnelmat uudelleen.
Vuotta aiemmin marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo vuodesta 1995 on -2,9.
Marraskuussa 2026 kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta heikkenivät edelleen. Odotukset omasta ja myös Suomen taloudesta olivat lähes ennallaan.
Arviot oman talouden nykytilasta ja myös odotukset sen tilasta vuoden kuluttua olivat hyvin heikot. Odotukset Suomen taloudesta olivat edelleen vaisut.
Ajankohtaa pidettiin erittäin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä vähenivät selvästi marraskuussa.
Aikeet asunnon tai auton ostoon olivat edelleen niukkoja.
Näkemykset työttömyyskehityksestä heikkenivät, ja omalla kohdalla työttömyyden uhan koettiin lisääntyneen. Kuluttajista enää 19 prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja yli puolet eli 51 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.