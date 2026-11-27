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– Toora velvoittaa minua, totesi Haifan rabbiinioikeuden entinen puheenjohtaja rabbi Gedalia Axelrod 12. marraskuuta israelilaiselle Walla-medialle.

– Olemme juutalaisia, teemme uhrauksia, hän jatkoi.

Päiviä aiemmin, Israelin vaalien jälkeen, Rabbi oli julkaissut kirjeen, jossa sovelsi juutalaisen lain din rodef -periaatetta israelilaisiin poliittisiin johtajiin, jotka lähtisivät arabipuolueiden kanssa koalitiohallitukseen.

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Din Rodef viittaa siihen, että hengenvaarallisen uhkan torjumiseksi voidaan käyttää äärimmäisiä keinoja – vuonna 1995 se koitui Oslon sopimuksesta, toisin sanoen Palestiinan valtion mahdollisuudesta, neuvottelevan pääministeri Yitzhak Rabinin kohtaloksi. Rabinin poliittinen murha oikeutettiin nimenomaan din rodef -periaatteella.

Mutta palataan vielä hetki taaksepäin. Mitä sellaista Israelin vaaleissa tapahtui, joka sai rabbi Axelrodin kannustamaan poliittisiin murhiin?

27. lokakuuta Israelissa käytiin vaalit, joissa palestiinalaiset äänestivät odotettua enemmän. Niinkin paljon, että niin sanotut arabipuolueet kahmivat 120-paikkaisesta Knessetistä 19 paikkaa, ja jo ennen vaaleja näitä puolueita tituleerattiin mahdollisiksi kuninkaantekijöiksi.

Israelissa käytiin blokkivaalit, joissa puolueet luovat mahdolliset hallitusliittoutumat jo ennen vaalipäivää. Mutta liittoumat eivät Israelissa muodostu oikeisto-vasemmistoakselilla, vaan viimeaikoina blokkeja erottava tekijä on ollut joko vastustus tai tuki nyt virkaatekevälle pääministeri Benjamin Netanjahulle. Toisin sanoen Israelin vaalit oli jossain määrin Netanjahun luottamusäänestys.

Netanjahun blokissa olivat mukana hallituskumppanit, ultranationalistit ja uskovaiset haredijuutalaiset. Entisen armeijan kenraalin, Gadi Eisenkotin, blokissa taasen muut oikeistolaiset puolueet sekä demokraatit, jotka ovat perinteisten työväenpuolueiden perintöä ja joiden ajatellaan olevan jossain määrin vasemmistolaisempia. Vaalien alla kaikki nämä puolueet julistivat siionismia ja vastustivat kahden valtion mallia.

– Nykyisessä tilanteessa, politiikan tutkija Timo R. Stewart huomauttaa.

– Demokraatit ovat kyllä perinteisesti tukeneet palestiinalaisille valtiota, mutta ilmapiiri on muuttunut.

Eisenkotin oma poika kuoli taisteluissa Gazassa. Hänen blokkiaan yhdisti halu saada Netanjahu vastuuseen kyvyttömyydestä estää 7. lokakuuta Hamasin terrori-isku, oikeusvaltiojärjestelmän tukeminen sekä toive saada asepalvelus koskemaan myös uskovaisia haredijuutalaisia, joita se ei tällä hetkellä koske.

Toisin kuin moni saattoi toivoa, Netanjahun Likud-puolueen johtama blokki kuitenkin voitti hiuksenhienosti opposition blokkia johtavan Eisenkotin ja hänen edustamansa Yarshar-puolueen.

Mutta koska kumpikaan blokeista ei saanut enemmistöä Knessetissä, tärkeää ei ole blokkien itsensä paikkamäärä vaan kyky muodostaa toimiva enemmistökoalitiohallitus.

Presidentti Isaac Hertzogin tehtävä oli selvittää kilpailijoista tehtävään sopivampi. 67 Knessetin jäsentä, mukaan lukien arabipuolueet, tukivat Eisenkotia hallitustunnustelijana. Eisenkot nappasi siis hallitustunnustelijan kapulan ensimmäisenä.

Enemmistöhallituksen rakentelu vaatii nyt palapelitaitoja: Joko yhteistyötä blokin ulkopuolella, toisin sanoen kalastelua toisesta blokista tai yhteistyötä historiallisen voiton saaneiden arabipuolueiden kanssa. Tai sitten blokkien pitäisi yhdistää voimansa. Kaikkea tätä on aiemmissa hallitusneuvotteluissa Israelissa tapahtunut. Kaikkea tätä Eisenkot on tunnustelee.

Netanjahu on jo vedonnut Eisenkotiin blokkien yhdistämisestä. Tämä nähdään myös jossain määrin epätoivoisena yrityksenä. Tilanne on Netanjahulle mahdollisesti kohtalokas. Otteen livetessä vallankahvasta, ovat Netanjahua vastassa korruptio-oikeudenkäynnit. Eisenkot ei ole kuitenkaan lämmennyt liehittelylle vaan vastasi vetoomukseen vaatimalla Netanjahua syytteeseen siitä, että hän todisteitta syytti arabipuolueita vilpistä vaalipäivänä.

Eisenkotin ja kumppanien kampanja perustui Netanjahun alasajoon. Vaikka yhteistyötä Likudin kanssa selvitellään, Eisenkotin blokin puolueet eivät halua Netanjahua enää johtoasemaan, ja tähän Likud ei ole ollut suostuvainen.

Toisaalta yhteistyö uskovaisten haredipuolueiden kanssa alkaa näyttää jopa todennäköiseltä. Eisenkotin blokissa vaikuttavan Yisrael Beitenu -puolueen puheenjohtaja Avigdor Liberman on pedannut tätä koalitiota. Jatkuva sotiminen on kuitenkin alkanut raastaa Israelin kansaa, ja erityisesti nuorien israelilaisten katsotaan tekevän uhrauksia, joita haredit väistelevät. Vaihtoehtona armeijalle olisi löytää jokinlainen siviilipalvelusta vastaava toimi, joka ei pakottaisi haredeita sotilaiksi vaan armeijan tukitehtäviin. Yksi haredipuolueista, United Torah Judaism (UTJ), tuki Eisenkotia hallitustunnustelijaksi, kun taas oikeistolaisempi Shahs jäi vielä Netanjahun leiriin. Yksinään UTJ ei tosin rakentaisi Netanjahun blokista vielä enemmistöhallitusta.

Entäs ne arabipuolueet?

Netanjahu tekee tällä hetkellä kaikkensa möyhiäkseen kansan kauhua arabeja kohtaan. Kaikki arabit on leimattu nyt terroristeiksi, ja heidän kanssa yhteistyötä haikailevat maanpettureiksi. Netanjahulle olisi eduksi jos hän saisi aikaan uudet vaalit.

– Siihen on kaksi syytä, Stewart sanoo.

– Ensinnäkin Israelin ulkopuolella olevat kansalaiset matkustivat Israeliin äänestämään näissä vaaleissa, koska Israelin ulkopuolella ei saa äänestää, ja palestiinalaiset äänestivät suurin joukoin näissä vaaleissa. Kumpikaan tuskin tekee näin toiste, jos äänestys ei tuo mitään muutosta.

Kansa on kuullut vihanlietsonnan. “Älkää muodostako hallitusta terroristien kanssa”, “Tapoitte oman poikanne ja olette seuraavana” sekä “Haluamme juutalaisen valtion!” ovat mielenosoittajat huutaneet Eisenkotille ja hänen vaimolleen heidän kotitalonsakin edessä. Mielenosoittajat uhkaavat jopa sisällissodalla mikäli hallitus muodostetaan arabipuolueiden tuella.

Eisenkot on kuitenkin todennut, että vaihtoehtojen kariutuessa, hän olisi valmis niin sanottuun hätätilahallitukseen arabipuolueiden tuella varmistaakseen Netanjahun syrjäyttämisen. Hän näkee sen välttämättömänä Israelin selviytymiselle.

Mitä nämä pelottavat arabipuolueet sitten ovat?

On islamistinen Ra’am, jonka johtaja entinen hammaslääkäri Mansour Abbas on pragmaattisuuden ammattilainen ja on aiemmin istunut oikeistolaisessa Naftali Bennettin ja Yair Lapidin hallituksessa. Vaalien alla New York Times kutsui Abbasia Israelin vaikutusvaltaisimmaksi arabiksi. Ra’amin nähdään lähtökohtaisesti keskittyneen Israelin palestiinalaisten asioihin, kuten jengiväkivallan vähentämiseen. Siksi myös yhteistyö hänen kanssaan on helpompaa, koska itse miehityskysymyksestä ei tarvitse keskustella.

Sitten on kolmen puolueen yhteenliittymä Joint List. Ne yhdistyivät kun Israelissa muutettiin vaalikynnystä päästä Knessetiin. Nyt vaaditaan 3,25 prosentin kannatusta. Muutos tehtiin aikoinaan Libermanin aloitteesta – kriittikkojen näkökulmasta sillä haluttiin eroon pienistä arabipuolueista. Mutta se painostikin arabipuolueita yhtenäistymään, kuvailee rauhan- ja konfliktitutkimuksen sekä Lähi-idän asiantuntija Nijmeh Ali.

Joint Listiin kuuluu nyt sosialistinen Hadash-puolue, jossa on juutalaisia ja palestiinalaisia. Lisäksi mukana on sekulaarinen palestiinalainen Ta’al ja kolmantena palestiinalainen Balad.

–Yhtenäisyys ei kuitenkaan ole tarkoittanut poliittista tai ideologista yksimielisyyttä, Ali huomauttaa.

– Puolueiden erilaiset strategiat heijastavat todellisia näkemyseroja poliittisesta osallistumisesta, kansallisesta identiteetistä ja Israelin instituutioiden kanssa toimimisen rajoista.

Eisenkotin blokissa ainoastaan vasemmalle nojaavat Demokraatit tukevat yhteistyötä arabipuolueiden kanssa. Muut eivät näe vaihtoehtoa kestävänä tai pitävät sitä viimeisenä vaihtoehtona.

Eisenkot on asettanut neljä ehtoa hallitusyhteistyötä hamuaville.

Ensinnäkin Israelin valtio pitää tunnustaa juutalaisena ja demokraattisena valtiona. Toiseksi pitää hyväksyä Israelin itsenäisyysjulistuksen arvot, jossa sanotaan, että kaikilla israelilaisilla tulee olla samat oikeudet.

Tuntuu ristiriitaiselta. Mitä mieltä on Stewart?

– Onhan siinä ristiriita. Ja se ristiriita on Israelin etnonationalismissa, Stewart sanoo.

Hän viittaa erityisesti vuoden 2018 kansallisvaltiolakiin, jossa määriteltiin, että Israel on kansallisvaltio vain juutalaisille.

– Mietitään, jos me määritellään, että Suomi pitää olla valtio suomalaisille. Mutta voiko Suomessa tulla Suomen kansalaiseksi? Voi. Otaksuma Israelissa ei kuitenkaan ole, että kaikki kääntyisivät juutalaisuuteen. Se poistaa noin viidenneksen väestöstä, Stewart sanoo ja viittaa Israelin palestiinalaisiin.

Kolmanneksi Eisenkot on asettanut ehdoksi armeijapalveluksen kaikille kansalaisille. Haredijuutalaiset puolueet ovat kompastuneet tähän kynnykseen. Mutta niin myös palestiinalaiset.

– Tämä vaatimus on jossain määrin ollut tapa pitää arabipuolueet pois hallituksesta. Vaikka on hyvä muistaa, että armeijassa toki palvelee arabivähemmistöstä druuseja ja beduiineja, eikä sitä nähdä ongelmana. Mutta jos palestiinalaiset laajemmin osallistuisivat armeijaan, sitä pidettäisiin viidentenä kolonnana, eikä heille haluta aseita käteen, Stewart kuvailee.

Eivät palestiinalaisetkaan kyllä haluaisi armeijaan osallistua.

– Ei kuulosta hyvältä, että täyspäivätyöksesi tapat sukulaisiasi, Stewart huomauttaa.

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, Eisenkot vaatii hallitukseen osallistuvilta ryhmiltä Hamasin tunnustamista terroristiorganisaatioksi, sekä sitoutumista sen sotilaallisen ja hallintovallan purkamiseen.

Äkkiseltään voisi ajatella, ettei tämä olisi täysin mahdoton vaatimus – onko Hamasilla ylipäätään tulevaisuutta Palestiinassa?

– Mutta Hamasilla on aitoa kannatusta, Stewart muistuttaa.

– Kysymys onkin siitä mitä tämä tarkoittaa – jos tarkoitus on vastustaa aseellista vastarintaa miehitetyillä alueilla, on tämä kevyempi vaade kuin että Israelilla on päätösvalta ketkä saa hallita palestiinalaisia. Arabipuolueista Balad on nationalistinen muttei islamistinen, eivätkä sosialistit tue Hamasia.

Nijweh Ali näkee, että esteet kokonaisuudessaan ovat huomattavia ja muistuttaa, että tilannetta leimaa selvä epäsymmetria.

– Arabipuolueilta odotetaan uskollisuuden osoittamista valtiolle, mutta mahdollisilta juutalaisilta hallituskumppaneilta ei vastaavasti edellytetä niiden politiikkojen uudelleenarviointia, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta ja syrjintää, hän kuvailee.

– Kysymys ei siis ole vain siitä, voivatko arabipuolueet hyväksyä nämä ehdot, vaan myös siitä, ovatko Israelin poliittiset puolueet valmiita tunnustamaan palestiinalaiset täysivaltaisiksi ja legitiimeiksi poliittisiksi kumppaneiksi. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.

Siksi muutokset palestiinalaisten tilanteeseen olisivat rajoitettuja vaikka arabipuolueiden osallistuisivat hallitukseen.

Tilanne Gazassa ja Länsirannalla luultavasti muuttuu siirtokuntien suhteen. Niiden rakentamista jossain määrin rajoitetaan mukaanlukien uutta siirtokuntasuunnitelmaa itä-Jerusalemiin, joka halkaisisi Länsirannan kahtia. Eisenkot on esimerkiksi ilmaissut huolensa siirtokuntalaisten väkivallasta ja luvannut lopettaa sen. Ääriajattelu palestiinalaisia kohtaan on kuitenkin syvällä armeijan rakenteissa, eikä armeija ole aina kuunnellut edes Netanjahua, kun hän on yrittänyt rajoittaa siirtokuntalaisten väkivaltaa USA:n painostuksesta.

Israelin ilmapiiri on Hamasin terrori-iskun jälkeen loikannut yhä oikeammalle eikä yksikään juutalaisista siionistipuolueista ole julkisesti paheksunut Gazan tuhoa. Eisenkot armeijan entisenä kenraalina on luonut Dahiya-doktriinin, joka on sotastrategia ja tarkoittaa suhteetonta väkivaltaa siviilejä kohtaan yhteisöissä joista on kohdistettu uhkaa Israeliin. Eisenkotia kalvaa Netanjahun halu turhaan pitkittää sotaa. Sotaa, jonka Eisenkot olisi hoitanut tehokkaammin ja nopeammin.

Israelissa monet ovat huolissaan Israeliin kohdistuvasta kansainvälisestä paheksunnasta, mutta sen ei nähdä johtuvan palestiinalaisten kohtelusta vaan Netanjahusta henkilönä. Eikä ihme – taktiikkana tämä on toiminut vuosikymmeniä. Eisenkotista toivotaan johtajaa, jonka retoriikka olisi kansainvälisesti hyväksyttävämpää samalla kun palestiinalaisten kohtelu muuttuisi marginaalisesti.

Yleensä palestiinalaiset eivät ole vaivautuneet äänestyskoppiin. Äänestäminen palestiinalaisten näkökulmasta epädemokraattisessa järjestelmässä, jossa heillä on vähemmän oikeuksia kuin israelilaisilla on nähty sortavien rakenteiden normalisoimisena. Äänestyksen ei myöskään ole uskottu tuovan minkäänlaista muutosta.

Nyt palestiinalaisten äänestysaktiivisuus nousi kuitenkin noin 53 prosentista vuonna 2022 noin 80 prosenttiin vuonna 2026. Kyseessä ovat siis palestiinalaiset, joiden sukulaiset eivät paenneet vuoden 1948 Israelin perustamisen aikaisia sotatoimia, ja joilla on Israelin kansalaisuus. On myös hyvä muistaa, että Gazassa ja Länsirannalla olevat 5 miljoonaa palestiinalaista, jotka elävät Israelin sotilasmiehityksen alla, eivät saa äänestää.

Miksi tällä kertaa Israelin palestiinalaiset äänestivät näin paljon, vaikkei se johdakaan Gazan kansanmurhan loppumiseen?

Netanjahun syrjäyttäminen oli keskeinen tavoite myös äänestäville palestiinalaisille.

– Netanjahun hallituksen muodostama uhka yhdistettynä kasvaviin huoliin rikollisuudesta, väkivallasta, syrjinnästä ja elinolojen heikkenemisestä sai monet lähtemään vaaliuurnille, Nijmeh Ali kuvailee.

Arabiyhteisöt kokevat Israelissa suhteettoman paljon sisäistä väkivaltaa verrattuna juutalaisiin yhteisöihin eikä nykyinen hallitus ole juuri tutkinut tapauksia. Netanjahua syytetään “hajoita ja hallitse” -politiikasta, jossa palestiinalaiset halutaan pitää eripuraisina toisiaan kohtaan. Hallituksen ultranationalistien vetämä koventunut rasistinen retoriikka Israelissa, Gazassa jatkuva kansanmurha sekä siirtokuntalaisten väkivaltainen käytös vaikuttavat siihen, että Israelin palestiinalaiset haluavat muutosta.

– Vaalituloksilla on merkitystä, mutta on tärkeää erottaa toisistaan hallituksen vaihtuminen ja poliittisen järjestelmän muuttuminen, Nijmeh Ali muistuttaa.

– Länsirannan ja Gazan palestiinalaisille hallituksen vaihtuminen ei välttämättä tarkoita miehityksen, siirtokuntien laajentamisen tai Gazan sodan ja kansanmurhan päättymistä. Israelin palestiinalaisille kansalaisille vaaleilla on kuitenkin välittömämpi vaikutus poliittiseen edustukseen, rikollisuuden torjuntaan, syrjintään sekä julkisten resurssien jakautumiseen.

Nijmeh Ali näkee äänestämisen puolustautumisena – palestiinalaiset halusivat vahvistaa omaa poliittista toimijuuttaan ja osoittaa painoarvonsa vaaleissa oman yhteisönsä sekä Gazan ja Länsirannan palestiinalaisten puolesta.

– Netanjahun syrjäyttäminen on tärkeää, mutta se ei voi olla poliittisen kamppailun lopullinen tavoite. Ongelma ei ole ainoastaan Netanjahu henkilönä, vaan häntä laajempi poliittinen konsensus, joka ulottuu hallituksesta toiseen. Vaikka arabipuolueet liittyisivät hallitukseen, keskeinen kysymys on edelleen, voisivatko ne aidosti vaikuttaa sen peruslinjauksiin vai toimisivatko ne lähinnä parlamentaarisen legitimiteetin tarjoajina.

Mutta palataan poliittiseen vihapuheeseen ja kansanmurhaan.

Useat kommentaattorit ja entiset turvallisuusviranomaiset pitävät rabbi Axelrodin kirjettä vaarallisena poliittisena kiihotuksena. Siinä julistetaan, että palestiinalaisten mukaantulo hallitukseen olisi tuho juutalaisille maailman joka kolkassa. Vaikka sota väsyttää israelilaisia, kansanmurhasta ei vaaleissa juuri äänestetty.

– Reiluin tapa ilmaista asia on, että keskivertojuutalainen israelilainen näkee palestiinalaisten oikeudet nollasummapelinä. Jos jotain annetaan palestiinalaisille, he käyttävät sitä juutalaisia vastaan ja loppupeleissä perheen ja maan turva on tärkeämpää. Se ei tarkoita, että olisi ideologisesti sitoutunut suur-Israeliin tai siirtokuntiin, mutta Palestiinan hallitsemiselle ei nähdä vaihtoehtoja, Stewart kuvailee.

Viha arabeja kohtaan on niin suurta, että kaikki ylilyönnit ylitetään. Nykyisessä Israelin ilmapiirissä puolueiden on hyvin vaikeaa tehdä yhteistyötä palestiinalaisten kanssa, vaikka se olisi välttämätöntä Netanjahun syrjäyttämiseen. Kaikki muut kivet käännetään ensin.