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Kun keskustan kansanedustaja sanoo luottamuksen valtiovarainministeriöön olevan koetuksella, on tilanne vakava – VM:n kannalta ainakin. Mika Lintilä ihmetteli torstaina valtiovarainministeriön ilmoitusta, että hallitus on täyttänyt työllisyystavoitteensa.

– Tämäntyylinen selittely alkaa syömään kyllä jo ministeriön uskottavuutta. Niin lujaa ollaan irti reaalitilanteesta. Kuinka seuraavissa hallitusneuvotteluissa voidaan luottaa VM:n laskelmiin? Lintilä kyseli viestipalvelu X:ssä.

Pontta kyselyihin antoi se, että tällä hallituskaudella Suomen työttömyystilanne on pahentunut huomattavasti. Suomessa on EU-maiden pahin työttömyystilanne, ja nuorisotyöttömyys on OECD-maiden pahin.

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VM:n mukaan hallitus on luonut Suomeen yli 110 000 päätösperäistä työpaikkaa. Tehtävä suoritettu siis, vaikka samaan aikaan hallituskauden aikana Suomi on ajautunut työttömyyskriisiin.

Tosin VM:stä on kiistetty, että Suomessa olisi työttömyyskriisi. Samaan aikaan Suomessa on kasvanut pitkäaikaistyöttömien määrä, suurista kaupungeista muun muassa Vantaalla kaupungin taloustilanne on vaikeutunut työttömyyden noustessa. Lahdessa työttömyysaste huitelee 17 prosentissa.

Mutta onneksi päätösperustaisesti työllisyystilanne on parantunut. Ei ihme, että moni ihmettelee valtiovarainministeriön viestiä.

Todellisuudesta vieraantunut

Suomessa on jo kauan käyty todellisuudesta vieraantunutta keskustelua työllisyyspolitiikassa. Keskustelun ytimessä ei ole ollut oikea työttömyystilanne, vaan laskennalliset työllisyystoimet.

Tällä vaalikaudella keskustelu on muuttunut lopullisesti sekopäiseksi, kun työttömyystilanne on pahentunut mutta laskennallisia työpaikkoja on syntynyt kovaa kyytiä.

Pari vuotta sitten Kalevi Sorsa -säätiö julkaisi raportin, jossa käytiin läpi valtiovarainministeriön työllisyystoimien arvioita. Raportissa havaittiin, että lähes kaikki VM:n laskelmat pohjautuvat kolmeen verraten vanhaan tutkimukseen. Uusimmankin tutkimuksen aineistot olivat yli kymmenen vuoden takaa, tiivisti säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér.

– Minua yllätti se, miten harvoihin tutkimuksiin VM:n laskelmien oletukset perustuvat. On myös kiinnostavaa, kuinka yksinkertaisia laskelmat ovat, ennemminkin yläastematikkaa kuin rakettitiedettä, Finér sanoi KU:n haastattelussa.

Muitakin ongelmia piisaa. Vaikutusarvioita voi helpoiten tehdä kannustinten kautta.

– Tämä voi johtaa vinoumaan, jossa sosiaaliturvan ja tuloverotuksen alennukset nähdään parhaina työllisyystoimina, kun niiden vaikutuksia on suoraviivaisempi arvioida. Häntä alkaa heiluttaa koiraa, Finér painotti.

Tämä nähtiin myös opposition vaihtoehtobudjetteihin liittyvässä keskustelussa. Vasemmistoliittoa moitittiin, että sen vaihtoehtobudjetin laskennallinen työllisyysvaikutus on pakkasella. Syynä oli se, että vasemmistoliiton papereissa oli sosiaaliturvan leikkausten peruminen. Laskentamalleissa se heikentää työllisyyttä.

Katsotaanko todellisuutta?

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Simo Mentula ja finanssineuvos Allan Seuri korostivat kirjoituksessaan, että VM:n arvioihin liittyy merkittävää epävarmuutta. Jos on merkittävää epävarmuutta, silloin ei voi myöskään julistaa tavoitteen täyttymistä.

Mentula ja Seuri kysyvät kolumnissaan: ”Hallitusohjelman työllisyystavoite on saavutettu – mitä seuraavaksi?”

Mitä jos katsottaisiin vaikka todellisuutta.