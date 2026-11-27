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Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kritisoi valtiovarainministeriön virkamiesten tapaa puolustaa Orpon ja Purran hallituksen toimien laskennallisia työllisyysvaikutuksia tilanteessa, jossa suomalaisten työttömyys on kasvanut poikkeuksellisen voimakkaasti. Valtiovarainministeriön mukaan hallituksen toteuttamien uudistusten laskennallinen työllisyysvaikutus on jo 110 000 henkilöä.

– Valtiovarainministeriö kuulostaa olevan täysin irrallaan siitä todellisuudesta, jossa sadat tuhannet suomalaiset tällä hetkellä suurtyöttömyyden keskellä elävät. Olisi kiinnostavaa kuulla ministeriöltä, voiko työtön välttää karenssit ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksen, jos hän on laskennallisesti työllistynyt, Lehtonen kysyy.

Lehtosen mukaan erityisen irvokasta keskustelusta tekee se, että suuri osa laskennallisista työllisyysvaikutuksista perustuu uudistuksiin, joilla on heikennetty työttömien ja heidän perheidensä toimeentuloa.

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– Työttömyysturvan leikkaukset ovat toteutuneet täysimääräisesti, mutta luvatut työpaikat ovat edelleen vain excel-laskelmissa. Työttömän ihmisen näkökulmasta tilanne on kohtuuton. Häneltä on viety merkittävä osa toimeentulosta sillä perusteella, että leikkausten pitäisi edistää työllistymistä. Töitä ei kuitenkaan ole tarjolla.

Suomalaiset tarvitsevat oikeaa työtä ja palkkaa

Lehtonen ei kyseenalaista tarvetta arvioida poliittisten päätösten pitkän aikavälin vaikutuksia. Hänen mukaansa laskelmissa pitäisi kuitenkin nykyistä paremmin huomioida ihmisten tosiasialliset mahdollisuudet työllistyä.

– Jos toteutunut työllisyyskehitys ei kolmen vuoden jälkeenkään anna aihetta kriittisesti arvioida harjoitettua työllisyyspolitiikkaa, on syytä kysyä, mikä merkitys todellisuudelle ylipäätään annetaan päätöksenteossa. Ei riitä, että laskelmat näyttävät vuodesta toiseen hyviltä, jos ihmisten tilanne jatkuvasti heikkenee, Lehtonen muistuttaa.

Lehtonen vaatii valtiovarainministeriöltä työttömien ihmisten arjen ja harjoitetun leikkauspolitiikan inhimillisten seurausten huomioimista päätöksenteon valmistelussa.

– Laskennallisella työpaikalla ei makseta asuntolainaa, osteta ruokaa lapsille eikä kerrytetä eläkettä. Suomalaiset tarvitsevat oikeita työpaikkoja ja oikeaa palkkaa. Niiden syntymistä pitäisi pitää työllisyyspolitiikan onnistumisen mittarina, Lehtonen päättää.