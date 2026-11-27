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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan ja sivistysvaliokunnan jäsenen Pia Lohikosken mukaan perussuomalaisten koulutuspolitiikka ei katso tulevaisuuteen, vaan matkaa aikakoneella kohti vuosikymmenten takaista luokkayhteiskuntaa. Lohikoski kommentoi perussuomalaisten tuoretta, perjantaina julkaistua koulutuspoliittista ohjelmaa.

– Ensimmäisenä tulilinjalle joutuvat pienimmät. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden romuttaminen vanhempien työmarkkina-aseman perusteella on kylmää politiikkaa, joka rankaisee lasta aikuisen tilanteesta.

Lohikoski painottaa, että varhaiskasvatus on ennen kaikkea lapsen oikeus ja keskeinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää.

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– Varhaiskasvatus on myös tehokas tapa tasata sosioekonomisia eroja ennen koulun alkua. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille se on korvaamaton väylä suomen kielen oppimiseen ja kouluvalmiuksien saavuttamiseen.

Lohikoski arvostelee sitä, että peruskouluun perussuomalaiset tarjoaisivat lääkkeeksi tasoryhmiä, jotka on jo kertaalleen haudattu eriarvoistavina.

– Lasten lokeroiminen ”heikkoihin” ja ”hyviin” ei nosta oppimistuloksia, vaan syventää kuiluja. Oikea ratkaisu on pienentää ryhmäkokoja, huolehtia opettajien täydennyskoulutuksesta, puolustaa lähikouluperiaatetta ja taata varhainen, riittävä tuki jokaiselle oppilaalle.

Sama perussuomalaisten kova linja ulottuisi myös korkeakouluihin. Lohikosken mukaan oppimisen tuen on oltava ehjä jatkumo aina korkeakouluihin asti.

– Korkeakoulujen erityisjärjestelyjen pilkkaaminen ”päänsilitykseksi” osoittaa täydellistä piittaamattomuutta oppimisvaikeuksista tai neuropsykiatrisista haasteista kärsiviä opiskelijoita kohtaan. Koulutus ei saa olla mahdollista vain harvoille ja etuoikeutetuille, vaan perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Opiskelijoihin panostaminen on myös Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle kohtalonkysymys.