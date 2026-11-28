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Valtion öljy-yhtiöt ovat jääneet ilmastokeskustelussa liian vähälle huomiolle, arvioi luonnonvarojen hallintaa tutkivan Natural Resource Governance Institute -tutkimuslaitoksen (NRGI) oikeudellisen ja taloudellisen ohjelman johtaja Amir Shafaie.

Valtionyhtiöt tuottivat vuonna 2025 yli puolet maailman öljystä ja maakaasusta. Samana vuonna ne investoivat noin 218 miljardia euroa, yli kolme kertaa enemmän kuin suuret kansainväliset öljy-yhtiöt.

Shafaien mukaan yhtiöiden merkitystä lisää niiden asema julkisten palvelujen rahoittajina, suurina työnantajina ja poliittisina vaikuttajina.

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– On aika lakata käsittelemästä niitä sivulauseissa vihreästä siirtymästä keskusteltaessa. Niiden pitäisi olla keskustelun keskiössä.

Öljyinvestoinnit voivat käydä kalliiksi veronmaksajille

Shafaie kehottaa valtion öljy-yhtiöitä arvioimaan investointiensa kannattavuutta myös tilanteessa, jossa maat täyttävät ilmastositoumuksensa ja fossiilisten polttoaineiden kysyntä vähenee. Arvioiden pitäisi olla julkisia.

– Monet hankkeet, joita valtion öljy-yhtiöt pitävät nykyisin kannattavina, eivät välttämättä maksa itseään takaisin.

NRGI:n analyysin mukaan valtion öljy-yhtiöt suunnittelivat investoivansa vuosina 2023–2032 noin 1,64 biljoonaa euroa öljyn ja maakaasun etsintään ja tuotantoon. Jos kysyntä vähenee ilmastotavoitteiden mukaisesti, noin neljännes investoinneista voi osoittautua kannattamattomaksi.

Joissakin yhtiöissä riskit ovat vielä suurempia. Ugandan UNOC:n ja Kamerunin SNH:n suunnittelemista investoinneista yli 80 prosenttia voi jäädä kannattamattomiksi.

Shafaien mukaan tappiot voisivat vähentää esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen käytettävissä olevia varoja. Korkeat öljyn hinnat saattavat peittää riskit hetkellisesti ja houkutella uusiin investointeihin.

Hän muistuttaa YK pääsihteerin António Guterresin COP31-ilmastokokouksessa esittämästä varoituksesta:

– Veronmaksajien rahoilla ei pidä tukea investointeja, jotka pitkittävät riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Maakaasukaan ei takaa kannattavuutta

Shafaien mukaan öljyn korvaaminen maakaasulla ei välttämättä ratkaise yhtiöiden ongelmia. Energiakriisi on vauhdittanut uusiutuvan energian käyttöä, ja markkinoille on tulossa runsaasti uutta maakaasua. Kilpailun kiristyminen voi heikentää uusien hankkeiden kannattavuutta.

Siksi Shafaie kehottaa valtion öljy-yhtiöitä etsimään uusia liiketoiminta-alueita, joilla niillä on kilpailuetuja.

Muutoksessa on huomioitava myös työntekijät ja paikalliset asukkaat. Monilla tuotantoalueilla valtionyhtiöt ovat merkittäviä työnantajia ja palveluntarjoajia, joten niiden uudistuminen vaikuttaa koko alueen toimeentuloon.

Öljyriippuvuus on myös turvallisuusriski

Shafaien mielestä fossiilisista polttoaineista irtautuminen voi parantaa energiaturvallisuutta, sillä öljyriippuvuus altistaa maat maailmanmarkkinahintojen vaihtelulle.

Valtiot voivat ohjata omistamiaan yhtiöitä esimerkiksi rajoittamalla uusien öljy- ja kaasuhankkeiden rahoitusta. Ratkaisut riippuvat kuitenkin maiden taloudellisesta asemasta.

Thaimaan kaltaisissa maissa, jotka tuovat enemmän energiaa kuin vievät, kotimaisen öljyntuotannon lisääminen ei juuri suojaa öljyn maailmanmarkkinahintojen vaihtelulta. Shafaien mukaan parempi keino on vähentää öljyn kysyntää ja monipuolistaa energian hankintaa.

Öljyä vievissä maissa, kuten Norjassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, huolena on öljytulojen väheneminen kysynnän hiipuessa. Shafaien mukaan niiden kannattaisi käyttää nykyisiä öljytulojaan muiden elinkeinojen kehittämiseen.

Meksikon, Indonesian, Nigerian ja Kolumbian kaltaisissa maissa tilanne on mutkikkaampi. Ne saavat tuloja öljyn ja kaasun tuotannosta mutta kärsivät myös energian korkeista hinnoista. Esimerkiksi Indonesian valtion öljy-yhtiö Pertamina joutuu kantamaan kustannuksia, kun valtio pitää polttoaineiden kuluttajahintoja alhaisina.

Muutos on aloitettava kansallisella tasolla

Brasilian COP30-ilmastokokouksen puheenjohtajamaan laatima etenemissuunnitelma pyrkii vauhdittamaan fossiilisista polttoaineista irtautumista.

– Se on tärkeää, mutta ratkaisevaa on se, mitä kansallisella tasolla tapahtuu.

Shafaien mukaan rikkaiden öljyn ja maakaasun tuottajamaiden pitäisi alkaa vähentää tuotantoaan ja luopua uusien tuotantolupien myöntämisestä. Pienen ja keskitulotason maissa ensimmäinen askel voi olla muutoksen taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien selvittäminen.

Shafaien mukaan valtion öljy-yhtiöt on otettava mukaan suunnitteluun alusta lähtien. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan puolestaan tukea niiden uudistumista, päästöjen vähentämistä ja siirtymistä uusille liiketoiminta-alueille.

– Kyse ei ole vain ilmastosta, vaan myös valtioiden taloudesta ja miljoonien ihmisten toimeentulosta, Shafaie päättää.