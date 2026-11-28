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– Pena sen siinä keksi ihan viime metreillä, veti ässän hihasta…

Oikean politiikan ei pitäisi muistuttaa Kummelin pääministeri Jurmu -sketsejä, mutta niin tuppaa nyt käymään liian usein.

Pena sen siinä keksi ihan viime metreillä, että työttömyystavoite on saavutettu laskennallisilla työpaikoilla.

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Pena sen siinä keksi ihan viime metreillä, että veronkevennykset rahoittavat itse itsensä dynaamisilla vaikutuksilla.

Ja Pena sen siinä keksi myös, että koko Suomen julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä.

Loppuviikko naurettiin valtiovarainministeriön (VM) virkamiesten laskelmalle, jonka mukaan hallituksen 100 000 työpaikan tavoite on saavutettu laskennallisesti. Oikeasti työpaikat ovat hallituskaudella vähentyneet.

Virkamiehet eivät puhuneetkaan oikeasti toteutuneesta työllisyydestä vaan hallituksen päätösperäisten toimien mahdollisesta yhteisvaikutuksesta. Nykyisen suurtyöttömyyden oloissa laskuharjoitus koettiin kuitenkin oikeutetusti loukkaavaksi ja naurettavaksi.

Ei ole varaa, mutta oli sittenkin

Tämä ei ole kuitenkaan ainoa kohu, joka nakertaa VM:n uskottavuutta.

Viime vuoden keväällä ihmeteltiin VM:n kansliapäällikön Juha Majasen takinkääntöä. Alkuvuodesta 2025 Majanen oli sitä mieltä, että suuriin veronkevennyksiin ei ole varaa. Hallitus päätti sellaisista kuitenkin saman vuoden huhtikuun kehysriihessä. Nyt Majanen perustelikin mittavia veronkevennyksiä sillä, että ne rahoittavat itsensä niin kutsuttujen dynaamisten vaikutusten kautta.

Valtiovarainministeriön integriteetti puolueettomana talouspolitiikan valmistelijana on murenemassa, todettiin tuolloin KU:n Raha, talous ja politiikka -podcastissa.

Jo siinä viitattiin myös laskennallisten ja oikeiden työpaikkojen väliseen ristiriitaan. Lisäksi todettiin, että VM vähättelee leikkausten negatiivista vaikutusta talouskasvuun.

Laskelmia vanhentuneella aineistolla

Melko tasan kaksi vuotta sitten Kalevi Sorsa -säätiön raportissa kiinnitettiin huomiota aineistoon, jonka perusteella VM arvioi työllisyysvaiktuksia.

– Laskelmien keskeiset oletukset on poimittu vain kolmesta tutkimuksesta, jotka koskevat toisenlaisia ja eri oloissa tehtyjä uudistuksia kuin hallituksen toimet. On ikävää, että talouspoliittisessa keskustelussa on ripustauduttu näin epävarmoihin ennusteisiin, sanoi ekonomisti Otto Kyyrönen.

– Osa valtiovarainministeriön käyttämien tutkimusten aineistoista on kerätty viime vuosituhannella ja tuoreimmatkin ovat yli kymmenen vuoden takaa.

Tässäkin raportissa todettiin myös se, ettei VM arvioi juuri lainkaan sopeutuksen kielteisiä talousvaikutuksia.

Ei menesty ennusteissaan

Ennen tuoreinta kohua ihmeteltiin kansliapäällikkö Juha Majasen mietteitä siitä, että koko Suomen julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä – noin neljässä vuodessa.

Monet tutkijat pitivät Majasen visiota täysin epärealistisena ja teknisestikin mahdottomana.

Lisätään tähän vielä se, että hallitukset nojautuvat politiikassaan VM:n talousennusteisiin, mutta ne eivät ole erityisen laadukkaita. Tarkimmin talouskehitystä ovat vuodesta 1998 järjestetyssä kilpailussa ennustaneet kaikki muut kuin VM. Kärjessä ovat Suomen Pankki ja Pellervon tutkimuslaitos.

Penan viime hetken keksinnöt naurattavat sketsiviihteessä, mutta VM on liian tärkeä Penaksi. Loppujen lopuksi on meidän kaikkien ongelma, kun ministeriö alkaa vaikuttaa poliittiselta satiirilta.