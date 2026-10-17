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Intia tuottaa maailmassa eniten kalaa heti Kiinan jälkeen. Maan osuus maailman kalantuotannosta on noin kahdeksan prosenttia ja tuotanto on yli kaksinkertaistunut runsaassa vuosikymmenessä.

Kalastajien asema ei kuitenkaan ole kehittynyt samaa tahtia. Heidät luokitellaan maanviljelijöiksi, vaikka työ merellä poikkeaa olennaisesti maanviljelystä.

Intian kalastajajärjestöjen liitto Fifo vaatii, että kalatalous tunnustetaan omaksi elinkeinokseen sekä Intiassa että kansainvälisesti.

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Intiassa kalatalous kuuluu samaan ministeriöön karjatalouden ja maidontuotannon kanssa. Fifon mukaan järjestely vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa ja huomiota ala saa.

– Rahoitusta jaetaan useiden alojen kesken, eikä kalastukseen riitä tarpeeksi varoja, Fifon johtaja Vincent Jain sanoo.

Jainin mukaan päättäjät eivät myöskään tunne riittävän hyvin rannikkoseutujen ja kalastajien arkea. Tukijärjestelmissä ei Fifon mukaan huomioida tarpeeksi merellä työskentelyn vaaroja, kalastuksen vaatimia investointeja tai saaliin käsittelyyn ja myyntiin liittyviä tarpeita. Myös sosiaaliturvassa on puutteita, ja kalastajilta puuttuu kattava eläke- ja vakuutusjärjestelmä.

Fifon mielestä ongelmat liittyvät osaltaan juuri siihen, että kalastajia kohdellaan hallinnossa maanviljelijöinä.

Muutosta haetaan myös kansainvälisesti

Fifo haluaa nostaa kalatalouden aseman myös kansainväliseen keskusteluun.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä FAOssa kalastuksella ja vesiviljelyllä on oma osastonsa, mutta niitä käsitellään osana laajempaa maatalous- ja elintarvikejärjestelmää.

Fifon mukaan tämä jättää merellä työskentelyn erityispiirteet liian vähälle huomiolle. Esimerkiksi valtioiden rajat, kalastussäännöt ja niiden valvonta vaikuttavat kalastajien työhön eri tavalla kuin maanviljelyyn.

Jain on toimittanut FAOlle 30 kohdan esityksen kalatalouden tunnustamisesta omaksi alakseen. Hän toivoo järjestön käynnistävän aiheesta kansainvälisen keskustelun.

– Jos Intia tunnustaa kalatalouden omaksi alakseen, muut maat voivat seurata perässä. Jos FAO tekee saman, vaikutukset voivat levitä maailmanlaajuisesti, Jain sanoo.

Hanke on herättänyt kiinnostusta jo ainakin Sri Lankassa, jossa yksi kalastajien ammattiliitoista harkitsee liittymistä kampanjaan.

Maaliskuussa 2025 rekisteröityyn Fifoon kuuluu 37 jäsenjärjestöä eri puolilta Intian rannikkoa. Järjestö on viime kuukausina vienyt vaatimustaan kansanedustajille, virkamiehille ja muille päättäjille.

Perinteinen kalastus hiipuu

Kaikki asiantuntijat eivät pidä kalatalouden virallisen aseman muuttamista alan tärkeimpänä kysymyksenä.

Kansainvälisen kalastajien tukijärjestö ICSF:n entinen kalatalousneuvonantaja Sebastian Mathew muistuttaa, että perinteinen kalastus on Intiassa hiipumassa.

Yhä harvempi nuori jatkaa vanhempiensa ammatissa. Samalla katoaa sukupolvelta toiselle siirtynyttä tietoa kalastuksesta ja meriympäristöstä.

Mathew ei myöskään usko, että alan ongelmat ratkeavat vain lisäämällä valtion rahoitusta.

– Ennen kuin kalataloudelle vaaditaan lisää rahaa, pitäisi selvittää, mihin nykyiset varat menevät. Tuetaanko niillä todella pienimuotoista perinteistä kalastusta ja käytetäänkö rahat järkevästi? Mathew kysyy.