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Perustuslakivaliokunnan jäsen Johannes Yrttiaho (vas.) jätti perjantaina eriävän mielipiteen lausuntoon niin sanottua rikostiedustelua koskevasta lainsäädännöstä. Uudenlaisella rikostiedustelulla irtauduttaisiin poliisin nykyisistä konkreettisiin rikosepäilyihin sidotuista toimivaltuuksista epämääräisempien vakavan rikollisuuden uhkien tiedusteluun. Yrttiaho pitää esitystä perustuslain vastaisena.

Yrttiahon mukaan esitys puuttuu syvästi niin yksityiselämän suojaan kuin useisiin muihin perus- ja ihmisoikeuksiin.

– Hallitus ei ole onnistunut osoittamaan sellaista välttämättömyyttä, jota tällaisilta perusoikeusrajoituksilta edellytetään. Myöskään esityksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus ei ole likimainkaan riittävää, kun erittäin laajoja toimivaltuuksia saisi kohdistaa epämääräisin perustein hyvin monenlaiseen toimintaan ja laajoihin henkilöryhmiin, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

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Perustuslakiin halutaan raivata seuraavaksi mahdollisuus myös kotirauhaan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvalle rikostiedustelulle.

Hän kertoo valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden todenneen, että yksityisyyden suojan lisäksi esitykset puuttuvat käytännössä liikkumisvapauteen, sananvapauteen ja yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen.

Esitetyssä lainsäädännössä tarkoitettuja rikostiedustelukeinoja olisivat suunnitelmallinen tarkkailu, peitelty tiedonhankinta, tekninen katselu, tekninen seuranta, teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen, peitetoiminta, valeosto, valvottu läpilasku sekä ohjattu tietolähdetoiminta. Keskusrikospoliisi saisi käyttää toimivaltuuksia henkilöihin, henkilöryhmiin tai jopa sivullisiin.

Yrttiaho pitää tällaista kehitystä oikeusvaltiolle kestämättömänä.

– Vaikka perustuslakivaliokunnan lausuntoon saatiin käsittelyssä joitakin tiukennuksia, eivät valiokunnan hallintovaliokunnalle esittämät korjausvaatimukset ratkaise esityksen perusongelmaa eli sitä, että perusoikeuksiin syvästi kajoavia toimivaltuuksia voitaisiin käyttää laajasti ja väljin perustein ilman konkreettista rikosepäilyä, hän sanoo.

Yrttiaho varoittaa, että lisää oikeusvaltiota uhkaavia esityksiä on tulossa.

Eduskunnan käsittelyssä on perustuslakimuutos, jonka mahdollisen hyväksymisen jälkeen rikostiedustelusta on tarkoitus säätää vielä nyt esitettyä laajemmin.

– Perustuslakiin halutaan raivata seuraavaksi mahdollisuus myös kotirauhaan ja luottamuksellisen viestin suojaan puuttuvalle rikostiedustelulle, Yrttiaho varoittaa.