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Maltalainen tutkiva journalisti Daphne Caruana Galizia surmattiin autopommi-iskussa lokakuun 16. päivänä 2017 mutta yhdeksän vuotta myöhemmin murhan tilaajasta tai tilaajista ei vieläkään ole saatu varmuutta.

Vuosia kestäneiden viivytysten jälkeen toimittajamurhaa käsiteltiin vihdoin loppukesästä Maltan pääkaupungissa Vallettassa käydyssä oikeudenkäynnissä. Murhan tilaamisesta ja rahoittamisesta syytettynä oli kasinonomistaja ja suuren kaasuvoimalahankkeen johtaja Yorgen Fenech.

Syyttäjän mukaan Daphne Caruana Galizia haluttiin vaientaa, sillä hän oli paljastamassa mittavaa talousrikosvyyhtiä, jossa nestekaasuvoimalahankkeen avittamiseksi Azerbaidžanista saatuja voitelurahoja oltiin siirtämässä Maltan pääministerin kansliapäällikön ja maan energiaministerin Panamaan avatuille pöytälaatikkoyhtiöille.

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Palkkamurhaajat ja räjähteen toimittaneet miehet tuomittiin jo aiemmin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Välikätenä toiminut taksinkuljettaja sen sijaan vapautettiin syytteistä vuonna 2019, kun hän lupasi paljastaa murhan tilaajan ja luovutti poliisille äänitallenteita keskusteluistaan Yorgen Fenechin kanssa.

Seuraavana päivänä Fenech otettiin kiinni purjeveneestä Maltan edustalla, kun hän oli pakenemassa maasta.

Poliisikuulusteluissa Fenech myönsi maksaneensa taksinkuljettajalle 50 000 euron ennakkomaksun murhaoperaatiota varten ja myöhemmin 450 000 euroa palkkamurhaajien oikeudenkäyntikuluihin.

Heinäkuussa murhaoikeudenkäynnin alkaessa Fenechin vastaista näyttöä pidettiin varsin vahvana, mutta syyskuun alussa kaksi kuukautta kestäneen oikeuskäsittelyn päätteeksi 9-henkinen valamiehistö yllättäen vapautti hänet syytteistä.

Oikeudenkäynnissä Fenech kiisti osallisuutensa murhan suunnitteluun. Puolustuksen mukaan murhan takana olikin pääministerinkanslian entinen päällikkö Keith Schembri.

Schembri ja Fenech olivat liikekumppaneita ja parhaita ystäviä. Nuorena he pelasivat yhdessä jalkapalloa ja myöhemmin Schembri auttoi Fenechiä talousasioissa, kun hänet nimitettiin perheensä menestyksekkään liikekonsernin johtoon. Kaasulaitoksen ja tunnetun kasinon lisäksi sukukonserni omistaa muun muassa Maltan Hilton-hotellin.

Daphne Caruana Galizia käsitteli kirjoituksissaan usein näiden herrojen liiketoimia. Viimeiseksi jääneessä kirjoituksessa hän kutsui Schembriä roistoksi viitaten tämän pöytälaatikkofirmaan Panamassa.

Oikeudenkäynnissä Fenech kertoi grillijuhlasta, jossa pääministerin kansliapäällikkö puhui ensimmäisen kerran Caruana Galizian surmaamisesta. Fenechin mukaan Schembri oli talousrikospaljastusten sijasta raivoissaan siitä, että Caruana Galizia oli kirjoittanut hänen sairastamastaan harvinaisesta näköhermon kasvaimesta ennen kuin hän oli kertonut asiasta perheelleen.

Fenechin mukaan Schembri toimitti hänelle myöhemmin 80 000 euroa pakattuna Reebokin putkikassiin. Oman kertomuksensa mukaan hän maksoi osan rahoista murhaoperaatiossa välikätenä toimineelle taksinkuljettajalle. Myöhemmin hän kuitenkin katui tekoaan ja ilmoitti, ettei rahoja pitänyt käyttää murhaoperaatioon.

Poliisikuulusteluissa puhumiaan epäjohdonmukaisuuksia Fenech perusteli sillä, että hän oli ollut pidemmän aikaa riippuvainen kokaiinista.

Pääministerin kansliapäällikkönä Keith Schembri oli heti pääministerin jälkeen toiseksi vaikutusvaltaisin mies Maltan politiikassa. Hän ei ollut syytettynä oikeudenkäynnissä, mutta häntäkin kuulusteltiin vuonna 2019.

Murhatutkinnan alkuvaiheessa Schembri sai yksityiskohtaista tietoa poliisitutkinnasta suoraan tutkinnanjohtajalta ja tiettävästi varoitti palkkamurhaajia tulevista ratsioista. Välillä hän osallistui itsekin poliisijohdon kokouksiin.

Kun Schembrin kotiin tehtiin kotietsintä, poliiseja käskettiin takavarikoimaan vain ne laitteet, jotka Schembri heille osoitti. Niinpä asunnosta otettiin talteen hänen puolisonsa tabletti ja tyttärien koulutyössä käyttämät kannettavat.

Schembrin oma puhelin oli kadonnut samana aamuna, kun poliisi tuli pidättämään häntä. Teletunnistetietojen mukaan puhelin oli ollut käytössä vielä puoli tuntia ennen poliisin saapumista.

Schembriä syytetään toisessa oikeusjutussa tietojen vuotamisesta sekä erillisessä talousrikosoikeudenkäynnissä kaasuvoimalahankkeeseen liittyvästä korruptiosta.

Maltan poliittisten päättäjien, liike-elämän johtajien ja alamaailman kytkökset olivat toistuva teema Daphne Caruana Galizian kirjoituksissa.

Oikeudenkäynnin aikana kävi selväksi, että myös Schembri, Fenech ja murhaoperaatiossa välikätenä toiminut taksinkuljettaja viettivät vapaa-aikaa yhdessä ja kävivät raveissa.

Schembri järjesti taksinkuljettajalle myös työpaikan julkisten rakennusten kunnossapidosta vastaavan valtionyhtiön autonkuljettajana, ilman että hänen tarvitsi koskaan käydä työpaikalla.

Lopulta taksinkuljettajan kertomuksilla ja äänitallenteilla ei ollut suurta painoarvoa oikeudenkäynnissä, kun syytettynä olleen Fenechin lisäksi myös Schembri kutsui häntä Maltan suurimmaksi valehtelijaksi.

Oikeuskäsittely ei vielä päättynyt Fenechin vapauttavaan tuomioon, sillä syyttäjänviraston lakimiehet ovat valittaneet tuomiosta ja asia siirtyy muutoksenhakutuomioistuimen käsittelyyn.

Toimittajamurhan oikeuskäsittelyä on seurattu laajasti myös ulkomailla. Oikeudenkäynnissä paikalla olleet kansainvälisten journalistijärjestöjen edustajat olivat tyrmistyneitä valamiehistön ratkaisusta.