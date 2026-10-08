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Kaakkois-Suomen Vasemmisto vaatii, että datakeskusten yhteisvaikutukset arvioidaan koko alueen tasolla ennen uusia päätöksiä. Yhtiöiden on katettava asukkaille koituvat kustannukset, eikä valitusoikeutta saa kaventaa.

Kaakkois-Suomeen rakennetaan nyt useita datakeskuksia. Jokainen kunta neuvottelee hankkeestaan yksin, eikä kenenkään vastuulla ole arvioida, mitä kaikki hankkeet yhdessä tekevät sähkön hinnalle, luonnolle ja vesistöille.

Samaan aikaan hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi kaventaisi asukkaiden oikeutta valittaa kaavoista. Hankkeiden kasvaessa hallitus heikentäisi asukkaiden keinoja puolustaa elinympäristöään.

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Kaakkois-Suomen Vasemmisto ei hyväksy sitä, että yhtiöt saavat hyödyt ja alueen asukkaat maksavat kustannukset. Piirijärjestö muistuttaa, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut, ettei Googlen ja Fortumin sähkösopimus nosta sähkön hintaa, mutta tämä lupaus perustuu kuitenkin yhtiöiden omiin vakuutteluihin. Jos hinta nousee, sen maksavat kotitaloudet ja paikalliset yritykset.

Vasemmistoliiton piirijärjestö toimitti kannanottonsa julkisuuteen torstaina.