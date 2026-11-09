Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) vaatii hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hyvinvointialueiden käytäntöjen yhtenäistämistä asiakasmaksujen huojentamisessa, sillä käytäntö vaihtelee.

– Kenenkään ei tulisi joutua valitsemaan ruoan, lääkkeiden ja tarvitsemansa hoidon väliltä. Orpo-Purran hallitus on kuitenkin ajanut yhä useamman ihmisen tähän tilanteeseen. Asiakasmaksujen ei pidä estää hoitoon tai palveluihin hakeutumista, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) on vedonnut asiakasmaksujen huojennuksiin vastauksena asiakasmaksujen lähes sadan prosentin korotuksiin. Hyvinvointialueet voivat tosiaan alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, jos niiden periminen vaarantaa henkilön toimeentulon, mutta hakuprosessit ovat tyypillisesti monimutkaisia eikä huojennusta aina ole edes mahdollista saada.

ILMOITUS ILMOITUS

– Palveluiden hinta ja monimutkaiset huojennushakemukset eivät saa muodostoa esteeksi hoitoon hakeutumiselle. Nykyisiä huojennusmekanismeja on tarpeen kiireellisesti sujuvoittaa ja yhtenäistää, jotta ihmisten tosiasiallinen oikeus tarvitsemiinsa palveluihin ei vaarantuisi yhä useammin, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Vain viidellä hyvinvointialueella huojennusta voi hakea myös tasasuuruisiin terveydenhuollon maksuihin. Viime vuonna noin 507 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua päätyi ulosottoon.

– Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi laatia valtakunnallinen ohjeistus, jolla yhdenmukaistetaan hyvinvointialueiden käytäntöjä ja kevennetään hakuprosessia. Lisäksi asiakasmaksulakia tulisi uudistaa niin, että myös terveydenhuollon tasasuuruiset maksut olisi velvollisuus alentaa tai jättää perimättä, jos niiden periminen vaarantaa toimeentulon, Honkasalo sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta kysytään, miten se aikoo turvata palvelujen tosiasiallisen saatavuuden, keventää maksuhuojennusten hakemista ja uudistaa asiakasmaksulakia tasasuuruisia terveydenhuollon maksuja koskevalta osalta.