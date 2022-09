Sosiaali- ja terveysmiinisteri Hanna Sarkkinen (vas.) iloitsee siitä, että hallitus antoi vihdoin torstaina eduskunnalle esityksensä uudeksi translaiksi eli laiksi transsukupuolisen ihmisen sukupuolen juridisesta vahvistamisesta.

– Tämä vasemmistoliiton ja ihmisoikeusjärjestöjen vuosia ajama uudistus on merkittävä edistysaskel transihmisten oikeuksiin, Sarkkinen totesi asiasta facebookissa.

– Nykyinen translaki on johtanut ihmisoikeusloukkauksiin ja kärsimykseen, ja sen korjaamista on jouduttu odottamaan liian pitkään. Nyt on viimein uudistuksen aika.

Oma ilmoitus riittää

Jatkossa sukupuolen vahvistamiseen riittäisi oma ilmoitus. Perustana on henkilön itsemääräämisoikeus ja oma sukupuoli-identiteetti.

– Uudistus poistaa juridisen sukupuolimerkinnän korjaamisen edellytyksenä olleen lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen, jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut loukkaavan Euroopan ihmisoikeussopimusta, Sarkkinen muistuttaa.

– Myös ongelmallinen ja raskas lääketieteellinen arviointi poistuu, kun juridinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan selkeästi toisistaan.

Esityksessä myös vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuisi eikä psykiatrista arviointia ei enää tarvittaisi.

Lapset sivuutetaan

Hallitusta on arvosteltu siitä, että lakiesitys on viipynyt. Lisäksi arvostelua on aiheuttanut se, että lakiesitys sivuuttaa alaikäisten oikeuden juridisen sukupuolimerkinnän korjaamiseen.

– Nyt esitettävä laki on tärkeä ja kauan kaivattu ihmisoikeusaskel, vaikkei esitys olekaan täydellinen, Sarkkinen arvioi.

– Vasemmistoliitto jatkaa työtä sen eteen, että tulevaisuudessa huomioitaisiin myös translapset ja -nuoret, joille väärä sukupuolimerkintä aiheuttaa vakavaa ja tarpeetonta kärsimystä ja haittaa. Sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia ja nuoria perheineen on tuettava myös sosiaalisen transition tukemisella, kouluissa, palveluissa ja hoitojärjestelmässä.