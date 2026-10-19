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Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten aikuisten korkeakoulututkinnoista. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio hyväksyttiin kesäkuussa, ja siinä tavoitteeksi asetettiin, että 60 prosentilla nuorista aikuisista on korkeakoulututkinto vuonna 2040.

– Tavoitteet eivät toteudu pelkillä kirjauksilla. Haluan, että hallitus kertoo konkreettisesti, miten se arvioi tarvittavien opiskelupaikkojen määrän ja niiden rahoittamisen. Tarvitsemme toimia, joilla nuorten pääsyä korkeakoulutukseen voidaan nopeuttaa jo ensi vuoden yhteishaussa, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Nuorilla aikuisilla tarkoitetaan yleensä 25–34-vuotiaita.

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Vasemmistoliitolle korkeakoulutuksen maksuttomuus on asia, josta ei tingitä tippaakaan.

– Vuoden 2040 nuoret aikuiset ovat aloittaneet siirtymisen korkeakoulutukseen jo tämän vuoden yhteishaussa. Hallituksen ensi vuoden talousarvio ei kuitenkaan huomioi tavoitetta millään tavalla, vaikka työ tavoitteen saavuttamiseksi olisi aloitettava nyt, Lohikoski sanoo.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa linjattiin korkeakoulutuksen säilyttämisestä maksuttomana myös tulevaisuudessa.

– On ikävää, että oikeistossa on jo nyt alettu lipsua korkeakoulutuksen maksuttomuudesta. Oikeiston linja on rajua luokkapolitiikkaa, sillä jo nyt korkeakoulutus periytyy aiempaa vahvemmin. Vasemmistoliitolle korkeakoulutuksen maksuttomuus on asia, josta ei tingitä tippaakaan, Lohikoski sanoo.