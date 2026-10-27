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Joukko suomalaisia järjestöjä on julistanut Israeliin kohdistuvan kuluttajaboikotin. Mukana ovat ammattiliittojen keskusjärjestöt SAK ja STTK, ammattiliitot Erto ja Tehy sekä yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva Finnwatch.

– Kansainvälisen tuomioistuimen linjauksista ja asiantuntijoiden vakavista varoituksista huolimatta miehitystä, kansanmurhaa ja sotarikoksia tukeva, palestiinalaisten oikeuksia loukkaava kauppa Israelin kanssa jatkuu täysin normaalisti. Edes EU:n kauppaa laittomien siirtokuntien kanssa ei ole saatu pysäytettyä. Siksi kehotamme kuluttajia boikotoimaan Israelissa ja sen laittomissa siirtokunnissa tuotettuja tuotteita tai palveluita, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér tiedotteessa.

Jo yli 74 000 palestiinalaisen on raportoitu kuolleen Gazassa, heistä lähes 22 000 lapsia. Alueen humanitaarinen tilanne jatkuu katastrofaalisena.

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– Kuluttajaboikottia tukevat järjestöt korostavat, että miehitetyn palestiinalaisalueen tilannetta ei voida enää seurata sivusta. Hamasin tuomittavasta hyökkäyksestä vuonna 2023 alkaneet Israelin viimeisimmät sotatoimet ovat laajentuneet Gazan tuhoamiseksi ja siviilien näännyttämiseksi, sanoo STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Järjestöt kehottavat kuluttajia boikotoimaan Israelissa ja sen laittomissa siirtokunnissa kokonaan tai osittain tuotettuja Euroopan unioniin tuotuja tuotteita tai palveluita. Terveydelle välttämättömät tuotteet on rajattu boikotin ulkopuolelle.

– Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja sodankäynnin säännöt sovittiin toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen, jotta ne eivät toistuisi enää koskaan. Sopimusten nojalla valtioilla on velvollisuus puuttua kansainvälisen oikeuden loukkauksiin ja estää kansanmurha. Koska päättäjämme eivät toimi, on kansalaisten toimittava, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Järjestöt kehottavat myös yrityksiä ja sijoittajia noudattamaan tehostettua huolellisuusvelvoitetta ja vastuullisesti vetäytymään liiketoimista Israelissa ja sen laittomissa siirtokunnissa.

– On aika siirtyä historian oikealle puolelle. Emme voi vain passiivisina katsoa sivusta, kun siviilejä tapetaan ja näännytetään, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kampanjaan osallistuvat järjestöt ilmoittavat, että kuluttajaboikotti lopetetaan, kun valtiot osoittavat riittävillä toimilla halukkuuttaan ryhtyä noudattamaan niille kuuluvia kansainvälisoikeudellisia velvoitteita Gazan kansanmurhan estämiseksi ja Israelin aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi.

– Väkivaltaisuuksia on jatkettu niin sanotusta tulitauosta huolimatta, ja Israelin epäillään edelleen suorittavan Gazassa kansanmurhaa. Koska uskottavia pakotteita ei ole asetettu, kuluttajat eivät voi tietää, tukevatko heidän ostonsa Israelin suorittamia kansainvälisen oikeuden loukkauksia, sanoo Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

Boikottijulistuksen ovat allekirjoittaneet Eettisen kaupan puolesta (Eetti), Toimihenkilöliitto Erto, Finnwatch, Ihmisoikeusliitto, Suomen Rauhanliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Solidaarisuus, STTK, Sumud – Suomen Palestiinaverkosto ja Tehy.