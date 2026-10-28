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Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson vieraili tällä viikolla verkkokauppajätti Amazonin varastokeskuksissa Puolassa ja Saksassa Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan kanssa.

Vierailu on jatkoa parlamentin vuosia kestäneelle kiistalle, joka alkoi Amazonin kieltäydyttyä päästämästä parlamentin edustajia varastoille selvittämään huonoihin työoloihin liittyviä väitteitä sekä yrityksen kieltäydyttyä kutsusta parlamentin kuulemisiin.

Anderssonin mukaan vierailun havainnot alleviivaavat tarvetta saada EU-komissiolta esitys algoritmisesta johtamisesta ja tekoälyn käytöstä työelämässä kaikilla aloilla. Nyt tällaista sääntelyä on vasta osana alustatyödirektiiviä.

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Työntekijät eivät tiedä, mitä dataa kerätään ja mihin sitä käytetään.

– Osoittautui käytännössä mahdottomaksi saada kunnolla tietoa työn valvontaan ja tehokkuuden seurantaan käytettävien järjestelmien toiminnasta. Työntekijät eivät tiedä, mitä dataa kerätään ja mihin sitä käytetään. Kiristyvät tehokkuusvaatimukset kuitenkin aiheuttavat vaaratilanteita ja kuormitusta. Riisto muuttuu näkymättömäksi, kun sen suorittaa algoritmi, Andersson sanoo tiedotteessa.

Andersson tuo myös esille, miten Amazon on vaarallinen esimerkki pyrkimyksestä juurruttaa yhdysvaltalainen työmarkkinamalli myös Eurooppaan.

– Amazonin Bezosin ja Teslan Muskin kaltaisille teknologiajättien johtajille on periaatekysymys, että ammattiliittojen kanssa ei neuvotella. Tässä ajattelussa esimerkiksi palkka ja työehdot kuuluvat työnantajan määräysvaltaan. Samalla kuulimme työntekijöiltä siitä, että liittoon kuuluvia tai lakkoon osallistuvia työntekijöitä painostetaan tai jopa irtisanotaan, Andersson sanoo.

Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta seuraa kehitystä Amazonin varastoilla myös jatkossa.