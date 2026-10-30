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Greenpeacen uuden tutkimuksen mukaan EU-alueen öljyteollisuudelle on kertynyt merkittävä ylimääräinen voitto Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman Iranin sodan ja sitä seuranneen fossiilisten polttoaineiden hinnan nousun myötä.

Tutkimus osoittaa, että verottomat dieselin hinnat nousivat EU:ssa 1.3.–19.10.2026 keskimäärin 22,7 senttiä litralta enemmän kuin raakaöljyn hinnat ja bensiinin hinnat 13,3 senttiä raakaöljyä enemmän. Suomessa vastaavat luvut olivat dieselin osalta 19,6 senttiä litralta ja bensiinin osalta 12,1 senttiä litralta.

Pelkästään Suomessa öljyteollisuudelle kertyi erotuksesta ylimääräisiä voittoja 380 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa päivässä maaliskuusta lokakuulle.

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Öljy-yhtiöt kuppaavat häikäilemättömästi ihmisiä.

Raportin tulokset sotivat öljyalan väitteitä vastaan, Niiden mukaan yhtiöt ovat vain siirtäneet korkeammat öljynhinnat kuluttajille. Greenpeacen mukaan tulos viittaa siihen, että Iranin sotaa ja Lähi-idän kriisiä käytetään tekosyynä rikastumiseen EU-maiden autoilijoiden kustannuksella.

Greenpeace vaatii EU-maiden hallituksia ottamaan käyttöön pysyvän lisäveron öljy- ja kaasuyhtiöiden voitoille ja käyttämään tulot ihmisten energialaskujen leikkaamiseen, Euroopan energiaomavaraisuuden nopeuttamiseen uusiutuvan energian ja energiansäästön avulla sekä ilmastokriisistä kärsivien yhteisöjen tukemiseen Euroopassa ja muualla maailmassa.

Esimerkiksi Neste kertoi torstaina Iranin sodan siivittämästä ennätystuloksestaan, samoin kansainväliset öljy-yhtiöt Shell ja Total.

– Öljy-yhtiöt kuppaavat häikäilemättömästi ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia autoistaan, ja käärivät rahaa taskuihinsa sodista ja ilmastotuhosta. Kesällä Eurooppa kärsi valtavista metsäpaloista, hellekuolemista ja kuivuudesta, ja edessä on talvi, jota tulevat leimaamaan nousevat energia- ja polttoainekulut, Greenpeace Keski-Euroopan liikenneasiantuntija Herwig Schuster sanoo tiedotteessa.