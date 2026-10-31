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Psykologisen dekkarin huippuosaaja Nilla Kjellsdotter jatkaa vakuuttavaa työtä Murhia Pohjanmaalla -sarjassaan. Sen viides osa Unipoika tarjoaa kutkuttavia arvoituksia heti ensimmäisiltä sivuilta lähtien. Tintin Nyblom pakkaa treenikassiinsa seksikkäät alusvaatteet, mutta sanoo miehelleen lähtevänsä salille. Siitä edetään murhaan, jonka motiivia Kjellsdotter avaa vähitellen jo tutuksi tulleeseen tapaan Silloin-takaumissa. Lopulta tässä tunteisiin voimakkaasti käyvässä tarinassa on tärisyttävää jännitystä.

Murhattu on syyttäjä Björn Friberg, jonka piti seuraavana päivänä toimia Vaasan käräjäoikeudessa moottoripyöräjengin johtajaa Jyrki Salorantaa vastaan. Jälki on sellaista, että murhaaja on toiminut raivon vallassa.

Epäilykset kohdistuvat tietysti The Silent Preachers -nimiseen jengiin. Dekkarien lyhyenkin oppimäärän suorittaneet tietävät, että syyllinen ei löydy sieltä, mistä ensikatsomalla näyttää. Siksi tällaisen juonipaljastuksen voi tehdä, koska se on niin itsestään selvä.

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Kjellsdotterin kirjoissa kuvataan Vaasan poliisin rikososastoa kollektiivina, mutta heistä etualalla on nyt vanhempainvapaalla oleva ja sillä pitkästyvä Mija Wadö. Hän tekee parin vuoden takaisesta itsemurhasta havainnon, että se ei ehkä mennytkään niin kuin luultiin. Pieni tyttövauva kainalossa ja koira hihnassa Mija alkaa tehdä omia tutkimuksia asian suhteen.

Kjellsdotter on aiemmissa kirjoissaan yhdistänyt suurenmoisesti arvoituksen, poliisiensa tavallisen arjen, koskettavat henkilökuvat ja jännityksen. Unipoika on sellainen, että kaikki tämä toimii taas saumattomasti. Hän rakentaa henkilökuvia, jotka saavat tuntemaan myötätuntoa ja nostattavat suuttumusta heikomman sortajaa kohtaan. Unipoika on psykologisesti loppuun asti mietitty traaginen tarina ihmisistä, joiden ainoa ”vika” on herkkyys, ja mihin se voi johtaa.

Unipojan päätarina on Björn Fribergin murha, jonka tutkinnassa on mukana Mijan puoliso Ronnie. Hänenkin kohdalleen Kjellsdotter virittää salaisuuden heti kirjan alussa.

Sivutarina on Mijan tutkinta itsemurhaan liittyvistä outouksista. Niiden rinnalla seurataan ravintolassa tiskaajana työskentelevää Sashaa, jolla on yhteys The Silent Preachers -nimiseen rikollisjengiin. Sen kautta Kjellsdotter laittaa liikkeelle arvoituksen, jota hyödyntää tulevissa jatko-osissa.

Edelleen dekkarien lyhyenkin oppimäärän suorittaneet tietävät, että Mijan omat tutkimukset yhdistyvät jollain lailla rikospoliisien tutkimiin murhiin, sillä Björn Friberg ei jää ainoaksi uhriksi.

Suomalainen Nilla Kjellsdotter teki läpimurron Ruotsin kautta. Nyt hänen kirjojaan julkaistaan Pohjoismaiden lisäksi Virossa. Murhia Pohjanmaalla -sarja nousi nopeasti pohjoismaisen rikoskirjallisuuden kärkeen. Kjellsdotter rakentaa tavallista syvällisemmät tarinat niin, että murhaajaa ei arvaa millään ennen kuin hän itse kertoo, kuka sen teki. Tämä pätee myös Unipoikaan.

Nilla Kjellsdotter: Unipoika (Drömmaren). Suomentanut Anna Heroja. 366 sivua, Gummerus 2026.