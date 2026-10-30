Poliisi epäilee Kotkan akkumateriaalitehtaalle Kiinasta saapuneiden työntekijöiden joutuneen työperäisen ihmiskaupan uhriksi. Poliisi epäilee rikosta myös työntekijöiden maahantulojärjestelyissä. Rikosnimikkeet ovat ihmiskauppa ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen.
Helsingin poliisilaitoksen valtakunnallisen ihmiskauppatutkintaryhmän käynnissä oleva esitutkinta koskee sekä suomalaisen henkilöstövuokrausyrityksen, että kiinalaisen käyttäjäyrityksen toimintaa ja toimijoita.
Tekojen epäillään kohdistuneen laajaan joukkoon tehtaalla työskenteleviä kiinalaisia työntekijöitä, jotka eivät puhuneet muuta kieltä kuin kiinaa eikä heillä ole ollut riittävää tietoa suomalaisista käytännöistä ja omasta asemastaan.
Poliisilla on ollut yhteensä yhdeksän ihmistä kiinniotettuina, joista neljä on edelleen tutkintavankeudessa.
Rakennusliitto on selvittänyt työntekijöiden työehdoissa ilmenneitä puutteita kaikkien asiaan liittyvien tahojen kanssa kahden kuukauden ajan. Liitto toistaa nyt julkisuuteen lähettämässään tiedotteessa aiemmin syyskuussa esittämänsä vaatimuksen siitä, että vuokratyövoimaa välittäviltä yrityksiltä tulisi poistaa oikeus hyödyntää maahantuloon liittyviä kevennettyjä menettelyjä.
– Työntekijöiden oleskelulupia tulisi lähtökohtaisesti myöntää vain sellaisille yrityksille, joissa työpaikka tosiasiallisesti on. Mihin tarvitsemme maahantulossa työvoimaa välittäviä yrityksiä, jos käyttäjäyritysten toiminta ja työehdot ovat kunnossa? Rakennusliiton kansainvälisen työvoiman yksikön asiantuntija Jussi Sakari sanoo tiedotteessa.
Rakennusliiton mukaan Kotkan akkumateriaalitehtaan merkittävimpiin epäkohtiin kuuluvat työntekijöiden palkoista tehdyt kohtuuttomat ateria- ja majoituskustannusten vähennykset. Työntekijöille oli kerrottu, että työnantaja vastaa kustannuksista.
– Työntekijöiden palkkasaatavia on vaatimuksestamme jo korjattu useiden satojen tuhansien eurojen edestä, mutta näidenkin osalta selvitys on edelleen kesken. Sen sijaan palkoista tehdyistä ateria- ja majoitusvähennyksistä on toistaiseksi palautettu vain murto-osa, Sakari sanoo.
Rakennusliitosta kerrotaan, että Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Finnish Minerals Group Oy on yhdessä pääurakoitsija China Harbourin kanssa edistänyt epäkohtien korjaamista, mutta kokonaisuus on edelleen ratkaisematta.
Rakennusliitto vaatii, että työntekijöiden loput palkkasaatavat maksetaan ja perusteettomasti tehdyt vähennykset palautetaan viipymättä.
Yle on tuonut julkisuuteen, että ongelmissa on osapuolena vuokratyöyhtiö Eezy.
– Eezy ei työntekijät Suomeen tuoneena yhtiönä voi enää väistellä vastuutaan. Työntekijöille kuuluvat rahat on maksettava, Sakari sanoo.