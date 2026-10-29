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Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Israelin armeijassa on palvellut Gazan sodan aikana kymmeniä Suomen kansalaisia. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan on aloittava viranomaistutkinta siitä, ovatko suomalaiset voineet syyllistyä sotarikoksiin Gazassa, jossa kansanmurha jatkuu. Kivelä jätti asiasta torstaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Gazan tilanne on katastrofaalinen. Israelin sotatoimet Gazassa ovat täysin ylimitoitettuja ja epäinhimillisiä. Israel suorittaa koko maailman silmien edessä kansanmurhaa. Myös Suomen on omalta osaltaan selvitettävä ovatko sen kansalaiset syyllistyneet Gazassa sotarikoksiin, Kivelä sanoo tiedotteessa.

Hän kertoo, että Belgiassa ja Etelä-Afrikassa on aloitettu viranomaistutkinta omien kansalaisten mahdollisista teoista Israelin palveluksessa Gazassa. Myös ulkoministeriöstä on todettu, että sotarikoksista voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen Suomessa.

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– Israelin sotatoimet Gazassa täyttävät useiden eri YK-elinten ja asiantuntijoiden mukaan kansanmurhan tunnusmerkistön ja sen johtajista on annettu Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys. Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita vuosikymmeniä ja rakentaa kiihtyvällä tahdilla kansainvälisen oikeuden vastaisia siirtokuntia sekä kohdistaa palestiinalaisiin sortotoimia, jotka täyttävät apartheidin tunnusmerkistön. On selvää, että Suomessa on tutkittava asiaa, Kivelä sanoo.