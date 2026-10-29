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Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää tervetulleena valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksessaan esittämää kantaa, jonka mukaan ”julkisen talouden mittava sopeutustarve voi edellyttää väliaikaista tinkimistä puolustusmenoja koskevasta tavoitteesta seuraavan hallituskauden aikana”.

Yrttiaho on pitkään vaatinut, että puolustusministeriöltä tulisi edellyttää menotason maltillistamista.

– Sotilasmenojen hallitsematon kasvu heikentää julkista taloutta erittäin merkittävästi. Se on keskeinen valtionvelan kasvun syy, ja se on tarkoittanut jo nyt toteutettavia kovia sosiaali- ja terveyspalveluiden, sosiaaliturvan ja koulutuksen leikkauksia. Leikkaukset heikentävät kansalaisten hyvinvointia ja pitkittävät taantumaa, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

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Pidän selvänä, että sotilasmenoja on leikattava, jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan pelastaa.

Valtiovarainministeriön menokartoituksen mukaan esimerkiksi 0,1 prosenttiyksikön suuruinen leikkaus puolustusmenojen bkt-osuuteen tarkoittaa noin 300 miljoonan euron suuruista säästöä määrärahoissa. Ministeriö nostaa keskusteluun myös sotilasmenojen indeksikorotusten jäädytykset, joista säästöä saataisiin 670 miljoonaa euroa ensi vaalikauden loppuun mennessä.

– Pidän selvänä, että sotilasmenoja on leikattava, jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan pelastaa. Muussa tapauksessa vaarassa ovat eläkkeet ja nykyinen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelulupaus, Yrttiaho sanoo.

Puolustusministeriön vuosittaiset määrärahat ovat yli kaksinkertaistuneet 2020-luvulla. Suomi on sitoutunut sotilasmenojen tason nostamiseen viiteen prosenttiin bkt:sta vuoteen 2035 mennessä.

– Kyky vastata Suomen uskottavasta puolustuksesta tulee tietysti turvata kaikissa oloissa. Nyt Suomen sotilasmenot on kuitenkin sysätty hallitsemattomalle kasvu-uralle. Kysymys ei enää ole Suomen alueen puolustamisen vaatimista määrärahoista, vaan varautumisesta kansainvälisiin tehtäviin sotilasliitto Naton johtovaltion, eli Yhdysvaltojen etujen mukaisesti, Yrttiaho sanoo.