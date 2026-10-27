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Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan energian hinnat selittivät euroalueen inflaation koko nousun 1,7 prosentista 3,2 prosenttiin tammikuusta elokuuhun. Ilman Yhdysvaltain ja Israelin sotaa Irania vastaan ja siitä aiheutunutta öljyn hintasokkia euroalueen inflaatio olisi ollut elokuussa 2,2 prosenttia 3,2 prosentin sijaan.

Tiedot ilmenevät Greenpeacen ekonomistin Mauricio Vargasin maanantaina julkaistusta raportista.

– Ongelma on suurempi kuin mikään yksittäinen konflikti tai öljyn hintapiikki. Niin kauan kuin taloudet pysyvät sitoutuneina heittelehtiviin fossiilisten polttoaineiden markkinoihin, toistuvat häiriöt nostavat kotitalouksien kustannuksia. Hallitusten on suojeltava ihmisiä ryöstäytyvältä fossiili-inflaatiolta korvaamalla fossiilinen energiajärjestelmä hajautetulla uusiutuvalla energialla ja sähköistyksellä, Greenpeace Internationalin energia-asiantuntija John Noël sanoo tiedotteessa.

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Mauricio Vargasin raportin mukaan energian hinnat selittivät 97 prosenttia euroalueen inflaation vaihteluista vuodesta 2024 lähtien, jolloin pandemiavuosien tilapäiset vääristymät olivat väistyneet. Greenpeacen mukaan tämä osoittaa, että fossiili-inflaatio on toistuva taloudellisen epävakauden lähde eikä tilapäinen ilmiö, jota pitäisi ratkaista ohjauskorkojen nostoilla.

Analyysin osana tuotetussa simulaatiossa täysin sähköistetty saksalainen kotitalous – jolla oli käytössään sähköauto, lämpöpumppu, kattoaurinkopaneelit ja akkujärjestelmä – kohtasi 1,5 prosentin hinnannousun tammikuun ja elokuun 2026 välillä. Virallisen kulutuskorin mukaisen tavanomaisen kotitalouden hinnannousu oli samana aikana 2,5 prosenttia.

– Keskuspankkien on tunnistettava fossiiliset polttoaineet taloudelliseksi riskiksi, ja hallitusten on nopeutettava siirtymää uusiutuvaan energiaan. Se suojaisi ihmisiä ja paikallisia yrityksiä toistuvilta hintasokeilta, Noël sanoo.

Greenpeace vaatii hallituksia siirtymään fossiilisista polttoaineista hajautettuun uusiutuvaan energiaan sekä sähköistykseen, jotka voitaisiin rahoittaa ottamalla käyttöön pysyviä veroja öljy- ja kaasuyhtiöiden voitoille.