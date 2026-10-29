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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että sairastavuustiedon eli käytännössä pääosin diagnoositietojen painoarvon vähentämistä hyvinvointialueiden rahoitusmallissa on syytä selvittää. Sen sijaan niin sanotut demografiset mallit kuvaavat väestön palvelutarvetta suhteellisen hyvin terveydenhuollossa. Tämä ilmenee laitoksen tuoreesta selvityksestä.

Demografisissa malleissa väestön palveluiden tarvetta määritellään demografisten tietojen eli iän ja sukupuolen sekä sosioekonomisten tietojen, kuten koulutuksen ja työllisyyden, perusteella. Sairastavuustietoja ei käytetä lainkaan tai niitä käytetään vähemmän kuin nykyisessä rahoitusmallissa.

Vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon osalta demografiset mallit eivät kuitenkaan näytä ennustavan palvelutarvetta riittävästi.

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Rahoituksen epävakaus on hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelun kannalta kestämätöntä.

– Katsomme, että tämän vuoksi sairastavuustiedosta ei tule luopua rahoitusmallissa kokonaan. Sitä tarvitaan edelleen, mutta on syytä selvittää, miten sitä voidaan hyödyntää nykyistä kohdennetummin, THL:n ylijohtaja Piia Aarnisalo sanoo tiedotteessa.

THL:n mukaan sairastavuustiedon suuren painoarvon vuoksi alueille voi syntyä epäterve kannuste kirjata diagnoositietoja vain rahoituksen maksimoimiseksi. Lisäksi hyvinvointialueiden välillä on laitoksen mukaan suuria eroja siinä, miten ne kykenevät toimittamaan rahoitusmallin kannalta olennaisia tietoja THL:n rekistereihin.

– Rahoitusmallin niin sanotun nollasummapelin sekä tietopohjan muutosten vuoksi alueiden rahoituksessa on ollut suurta vaihtelua vuosittain. Rahoituksen epävakaus on hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelun kannalta kestämätöntä, Aarnisalo sanoo.

THL katsoo, että hyvinvointialueiden rahoitusmallia on uudistettava tulevalla hallituskaudella. Eduskunta on edellyttänyt, että mallin kokonaisuudistus toteutetaan vuoteen 2030 mennessä. Valtio rahoittaa hyvinvointialueita vuosittain noin 27 miljardilla eurolla.

– Uudistamisessa olisi lähdettävä liikkeelle siitä, mitä mallilla tavoitellaan. Tavoitteissa ja niiden painotuksissa on kyse poliittisista valinnoista. Vasta tämän jälkeen tulee valita mallin tekninen toteutus, Aarnisalo sanoo.